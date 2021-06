Praha schválila presun obrazov Slovanskej epopeje

Praha 14. júna (TASR) - Magistrát českej metropoly schválil zmluvu o zapožičaní cyklu obrazov s názvom "Slovanská epopeja" od Alfonsa Muchu kaštieľu v Moravskom Krumlove. Informovala o tom v pondelok Česká televízia.



Pražskí predstavitelia z bezpečnostných dôvodov nezverejnili, kedy sa plátna presťahujú. Vystavené by však mali byť už v lete. Moravský Krumlov výstavné priestory opravil a sú už aj skolaudované. Obrazy budú zapožičané na päť rokov, potom sa vrátia do Prahy.



V súčasnosti je tento cyklus 20 plátien v depozitári Galérie hlavného mesta Prahy (GHMP).



"Moravský Krumlov splnil podmienky, ktoré mu hlavné mesto Praha dalo. Podmienky boli nastavené veľmi prísne," povedala členka pražského magistrátu Hana Třeštíková.



Podmienkou zapožičania bola oprava kaštieľa a úprava priestorov. Medzi požiadavkami figurovalo tiež technické vybavenie, špeciálne poistenie, ako aj zabezpečenie protipožiarnych systémov či bezpečnostných zariadení. "Vykonalo sa prísne meranie priestorov vzhľadom ku klíme. To isté platí pre osvetlenie," spresnila Třeštíková.



Vedenie českého hlavného mesta plánuje plátna po návrate do Prahy vystavovať nasledovných 25 rokov v paláci Savarin, ktorý vzniká na Václavskom námestí.



Praha by medzitým pre Epopeju postavila samostatnú budovu, čo bola Muchova podmienka pri darovaní obrazov mestu. S umiestnením v Savarine nesúhlasí jedna z dedičiek tohto Muchovho veľdiela.



Celá "Slovanská epopeja" bola prvýkrát vystavená v roku 1928 vo Veľtržnom paláci v Prahe a obrazy prešli pod správu GHMP. V roku 1933 boli plátna zrolované a uložené do depozitára.



Až v roku 1963 boli opäť vystavené v Moravskom Krumlove. Odtiaľ ich niekdajšie vedenie Prahy nechalo pred viac ako desiatimi rokmi odviezť, čo vtedy radnica zdôvodnila zlým stavom moravskokrumlovského kaštieľa.



Následne boli plátna striedavo vo Veľtržnom paláci v Prahe, v depozitári alebo zapožičané do cudziny.