Praha už druhý deň hlási menej než 50 nových prípadov COVID-19

Praha 2. augusta (TASR) - Denný nárast potvrdených prípadov koronavírusového ochorenia COVID-19 v českej metropole Praha už druhý deň za sebou nepresiahol 50 prípadov. K 18.00 h pribudlo v nedeľu za predchádzajúcich 24 hodín 46 nakazených, rovnako ako v sobotu.



Od štvrtkového do piatkového podvečera pritom hygienici evidovali 63 nových prípadov, čo bol druhý najvyšší nárast od 11. apríla. Vyplýva to z údajov zverejnených na webovej stránke pražskej hygienickej stanice, informoval Český rozhlas (ČRo).



Od začiatku epidémie v marci sa v metropole preukázateľne nakazilo 3247 ľudí. V súvislosti s chorobou zomrelo 104 ľudí, pričom toto číslo sa nezmenilo od polovice júla.



Denné počty novo potvrdených prípadov v hlavnom meste sa tento týždeň značne líšili. Za 24 hodín do pondelkového podvečera ich bolo 32. Nasledoval utorok s rekordnými 101 potvrdenými prípadmi. V stredu ich počet klesol na 44 a nasledujúci deň činil 47 prípadov.



Jedným z ohnísk nákazy v Prahe sa pred časom stala akcia, ktorá sa v polovici júla konala v hudobnom klube. Niektoré prípady, ktoré s ňou súvisia, navyše doznievajú aj v regiónoch.



V súvislosti s klubom hygienici evidujú najmenej 165 nakazených. V Prahe teraz platí povinnosť nosiť tvárové rúška v metre, nemocniciach a nepobytových zdravotníckych zariadeniach, ako sú lekárne alebo čakárne u lekára.



Aktuálne je v celom Česku nakazených vyše 4700 ľudí. Počet osôb, ktoré v súvislosti s ochorením COVID-19 zomreli, sa v sobotu zvýšil o jednu obeť - na 383.