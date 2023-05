Praha vymení kritizované kalendárium na Staromestskom orloji

Praha 15. mája (TASR) - Praha vymení kritizovanú podobu kalendária na Staromestskom orloji, ktorá vznikla pri jeho rekonštrukcii pred piatimi rokmi. Nezrovnalosti s originálom sa do pozornosti dostali až po štyroch rokoch. Autor súčasnej podoby orloja kritiku odmietol, informuje spravodajkyňa TASR na základe správ stanice ČT24 a webu Aktuálne.cz



Pražské mestské zastupiteľstvo na pondelkovom zasadnutí schválilo dohodu s firmou, ktorá mala rekonštrukciu čiastočne na starosti. Tá terajšie kalendárium demontuje a osadí novú kópiu, ktorú dá vyhotoviť mesto. Vytvoria ju umelci z Akadémie výtvarných umení v Prahe.



Súčasné kalendárium sa stalo terčom kritiky vlani v lete po tom, ako na nezrovnalosti upozornil člen klubu Za starú Prahu. Autor súčasnej podoby Stanislav Jirčík urobil v porovnaní s originálom Josefa Mánesa mnoho zmien. Niektorým postavám podľa webu Aktuálne.cz premaľoval tvár, iným zmenil účesy či oblečenie. Kvitnúci ker zas premaľoval na kôpku sena.



Pamiatková inšpekcia konštatovala, že autor sa odchýlil od originálnej predlohy a mesto ani pamiatkari jeho prácu dostatočne neskontrolovali. Podľa niektorých odborníkov na reštaurátorstvo zašiel "za hranice reštaurátorskej etiky a znehodnotil Mánesa".



Jirčík však s kritikou nesúhlasí. Dielo podľa neho zachováva koncepciu, zmysel a charakter originálnej predlohy.



Tieto stredoveké astronomické hodiny sú umiestnené na južnej strane veže Staromestskej radnice v Prahe, prvá písomná zmienka o nich pochádza z počiatku 15. storočia. Orloj odvtedy prešiel viacerými opravami. Novú kalendárnu dosku so symbolmi zverokruhu a motívmi dvanástich mesiacov vytvoril v roku 1865 Josef Mánes. Už po 15 rokoch ho nahradila kópia a originál uložili do Múzea hlavného mesta Prahy.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)