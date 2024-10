Praha zakázala organizované nočné ťahy po podnikoch

Praha 14. októbra (TASR) - České hlavné mesto zakázalo tzv. pub crawls, teda nočnú turistiku po podnikoch, ktorú organizujú špecializované agentúry. V pondelok to schválili členovia Rady hlavného mesta. Podľa stanice ČT24 o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Zrušenie nočných organizovaných záťahov, ktoré sú spojené so skupinami hlučných opitých ľudí, žiadala najmä Praha 1, keďže sa jej problém najviac dotýka. Podľa starostky tejto mestskej časti Terezie Radoměřskej to ruší miestnych obyvateľov.



Okrem zvýšeného hluku a znečisťovania verejného priestoru je podľa vedenia Prahy problémom aj reputácia metropoly, ktorá je touto turistikou narušená. Pre nízke ceny alkoholu má Praha dlhodobo problém s takzvaným alkoturizmom.



Zákaz by mal začať platiť približne o tri týždne, vymáhať ho bude mestská polícia. Rozpoznať dotknuté skupiny nebude podľa starostky zložité. "Každý, kto si zaplatí takú prechádzku Prahou, je viditeľne označený, väčšinou nejakou páskou na ruke, aby bol identifikovateľný pre príslušných hostinských, komu majú predplatený alkohol naliať a komu nie. Takže aj podľa toho sa budú policajti orientovať," vysvetlila vo vysielaní ČT24 Radoměřská.



Dodala, že polícia trasy týchto vychádzok aj tak pozná, rovnako ako aj konkrétnych sprievodcov, pretože nejde o veľké množstvo ľudí.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)