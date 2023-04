Prahou prešiel Pochod dobrej vôle, odmietol tolerovanie antisemitizmu

Praha 16. apríla (TASR) — V Prahe sa uskutočnil 20. ročník podujatia Kultúrou proti antisemitizmu, v rámci ktorého prešiel centrom mesta Pochod dobrej vôle. Cieľom akcie bolo podľa organizátorov dať verejne najavo, že antisemitizmus nesmie byť v spoločnosti tolerovaný. Okrem toho chceli prejaviť solidaritu s Izraelom, ktorý je vstavený útokom palestínskych radikálov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Stovky účastníkov s izraelskými a českými vlajkami sa zišli na rohu Staromestského námestia, odkiaľ prešli ulicami štvrte Josefov do Valdštejnskej záhrady, ktorá je súčasťou sídla Senátu. V oblasti Josefova bývalo od stredoveku Židovské mesto, zachované z neho zostali len najvýznamnejšie židovské pamiatky.



"Je to už dvadsiaty ročník tohto zhromaždenia, ktoré usporadúvame preto, aby sme dali ako občania signál tejto spoločnosti, že antisemitizmus je neprijateľný v akejkoľvek podobe," povedal predseda českej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ) Mojmír Kallus. Za 20 rokov sa podľa neho situácia nezlepšila, naopak v mnohých ohľadoch sa zhoršuje.



"Cieľom je vytvoriť pokojným a kultúrnym správaním kontrast k agresívnym vystúpeniam rasistov a spoločne deklarovať, že antisemitizmus do slušnej spoločnosti nepatrí," uviedli organizátori.



Pravidelnou súčasťou akcie je aj pripomenutie si holokaustu. Hlavnou témou tohtoročnej spomienky bol osud maliarky Helgy Hoškovej-Weissovej, ktorá ako dieťa prežila určitý čas v koncentračnom tábore Terezín a neskôr aj v Auschwitzi.



Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu vlády ČR Petra Fialu a predsedu Senátu Miloša Vystrčila. Obaja mali pôvodne na akcii vystúpiť, ale z pracovných dôvodov sa tak nakoniec nestalo.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)