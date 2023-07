Britka tvrdí, že pozná totožnosť Jacka Rozparovača

Londýn 17. júla (TASR) - Prapravnučka britského policajta, ktorý sa podieľal na pátraní po Jackovi Rozparovačovi, tvrdí, že pozná totožnosť tohto sériového vraha prostitútok. Týmto vrahom, ktorý koncom 19. storočia sužoval východný Londýn, by údajne mohol byť výrobca cigár, epileptik a alkoholik Hyams Hyams.



V knihe, ktorá vyjde v auguste, jej autorka, policajná dobrovoľníčka Sarah Bax Hortonová, píše, že Hyams žil v danej časti Londýna a že ako výrobca cigár bol zručný pri používaní noža.



Okrem toho Hyamsov život poznačili alkoholizmus, epilepsia a záchvaty paranoje. Známy je prípad, keď na svoju manželku a matku zaútočil sekáčikom na mäso, napísal britský denník Telegraph.



O tom, že Hyams by mohol byť záhadným sériovým vrahom, však Hortonovú presvedčili najmä jeho lekárske záznamy, v ktorých sa špecifikujú jeho "charakteristické fyzické znaky".



Svedkovia totiž opísali muža prezývaného Jack Rozparovač ako človeka s čudnou chôdzou a strnulou rukou. A v Hyamsových zdravotných záznamoch sa podľa Hortonovej píše, že tento vtedy 35-ročný muž utrpel zranenie ľavej ruky, čo spôsobilo, že nebol schopný ju "ohnúť ani natiahnuť".



Okrem toho mal Hyams špecifickú chôdzu, čo bol pravdepodobne vedľajší účinok poškodenia mozgu v dôsledku epilepsie.



V záznamoch sa tiež dochovalo, že po ťažkých epileptických záchvatoch býval obzvlášť násilný - Hortonová zasa zistila, že Hyamsove násilné prejavy v čase vyčíňania Jacka Rozparovača časovo kolidujú s periodicitou vrážd.



Séria vrážd vo východnom Londýne prestala koncom roka 1888 - približne v čase, keď polícia zadržala Hyamsa ako "potulného blázna". Od nasledujúceho roku bol v útulku Colney Hatch Lunatic Asylum v severnom Londýne.



Podľa denníka Telegraph Hortonovej teóriu ako "dobre preskúmanú a dobre napísanú" podporuje aj popredný odborník na Jacka Rozparovača Paul Begg.



"Ak chcete mať predstavu o tom, akým človekom mohol byť Jack Rozparovač, Hyam Hyams by ním mohol byť," konštatoval Begg.



Britské médiá pripomínajú, že v roku 2014 podnikateľ Russell Edwards dospel k záveru, že Jackom Rozparovačom mohol byť Aaron Kosminski, židovský emigrant z Poľska, ktorý pracoval ako holič a krátko po vraždách bol považovaný za jedného z hlavných podozrivých. Edwardsova teória založená na DNA bola však spochybnená.



Od augusta do novembra 1888 bolo v londýnskej štvrti Whithechapel zavraždených najmenej päť žien. Vrah obetiam odrezal hlavu a rozpáral brucho - výnimkou bola Elizabeth Strideovej, ktorá bola "len" podrezaná, pretože brutálneho vraha pri útoku pravdepodobne niečo vyrušilo.



Ako obete sú oficiálne uvádzané Mary Ann Nicholsonová, Annie Chapmanová, Elizabeth Strideová, Kate Eddowesová a Mary Jane Kellyová, ale obetí mohlo byť pravdepodobne oveľa viac.



Totožnosť vraha doteraz nie je známa.