Prasacie hlavy pred mešity v Paríži a okolí zrejme podhodili cudzinci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 13. septembra (TASR) - Francúzskej polícii sa prihlásil chovateľ z Normandie, ktorý predal bravčové hlavy nájdené tento týždeň pred viacerými mešitami v Paríži a okolí. Uviedol, že ich od neho kúpili dvaja cudzinci.

Chovateľ ošípaných dodal, že muži hovorili po francúzsky málo a po anglicky zle. Na miesto odovzdania objednávky, dohodnutej vopred e-mailom, prišli autom so srbským evidenčným číslom. Informovala o tom televízia BFM, ktorá s chovateľom z Normandie urobila v sobotu rozhovor, píše TASR.

Parížska prokuratúra uviedla, že záznamy z bezpečnostných kamier tvrdenia farmára potvrdili. Zistilo sa z nich tiež, že tí istí dvaja muži cestovali v pondelok večer autom do Paríža a následne podhodili bravčové hlavy pred mešity v Paríži, ako aj v štyroch mestách metropolitnej oblasti: Montreuil, Montrouge, Malakoff a Gentilly.

Predpokladá sa, že francúzske územie muži opustili v utorok ráno, keď prekročili belgické hranice.

V tejto fáze vyšetrovania zatiaľ neboli zadržaní žiadni podozriví. Ide o dve osoby, ktoré cestovali vo vozidle „so srbskou poznávacou značkou“ a používali „chorvátsku SIM-kartu“.

V prípade sa vedie vyšetrovanie pre podozrenie zo spolupráce v prospech cudzej mocnosti alebo zahraničnej spoločnosti či organizácie, ako aj pre podozrenie z verejného podnecovania nenávisti alebo násilia na základe pôvodu, etnickej príslušnosti, národnosti, rasy alebo náboženstva.

Správy o deviatich odrezaných bravčových hlavách vyvolali vo Francúzsku napätú diskusiu o islamofóbii, konštatoval web Euronews. Podľa policajného zdroja, s ktorým komunikovala televízia BFM, sú podobné akcie zamerané na rozdelenie spoločnosti. Zdroj upozornil na nedávne vandalské útoky, keď sa na múroch či budovách vo Francúzsku objavili Dávidove hviezdy a červené odtlačky rúk, či prípad poškodenia fasád synagóg a židovských objektov zelenou farbou.

Francúzske združenie pre boj proti protimoslimským činom vyjadrilo „hlboké znepokojenie nad situáciou, ktorá sa vymyká spod kontroly“ a nad „znepokojujúcimi signálmi, ktoré poukazujú na vonkajšiu manipuláciu zameranú na zosilnenie problémov francúzskej spoločnosti a destabilizáciu našej krajiny“.

Združenie tvrdí, že v roku 2025 zaznamenalo 203 protimoslimských incidentov, čo predstavuje „80-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom“.

Vo Francúzsku sa v posledných rokoch zvyšuje aj počet antisemitských útokov. Ich prudký nárast sa spája predovšetkým s útokom palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom nasledovala vojna v palestínskom Pásme Gazy.
