Pratasevič na videu: Som vinný, bieloruského prezidenta si vážim

Minsk 4. júna (TASR) - Bieloruský štátny kanál ONT vo štvrtok odvysielal ďalšie video so zadržaným aktivistom Ramanom Pratasevičom. Ten sa na videu opäť priznal k organizovaniu protestov, kritizoval bieloruskú opozíciu a uviedol, že si váži bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, informoval portál Meduza.io.



Na začiatku videa Pratasevič uviedol, že sa cíti vynikajúco a následne sa opätovne priznal k organizovaniu akcií narúšajúcich verejný poriadok.



"Otvorene priznávam, že som bol jedným z tých, ktorí vyzývali ľudí, aby deviateho (augusta) vyšli do ulíc. Hneď, ako mi predložili dokumenty a predniesli obvinenia, som sa priznal... Pochopil som tiež, že pre výzvy, ktoré som zverejnil, vypukli v uliciach nepokoje a v Minsku potom vládol tri dni chaos," uviedol Pratasevič vo videu.



Pratasevič tiež uviedol, že si váži prezidenta Lukašenka. Začal sa vraj viac zaujímať o politiku a pochopil, že "mnohé veci, za ktoré Alexandra Grigorieviča kritizovali, boli len pokusom o vytvorenie nátlaku". Lukašenko sa však podľa neho zachoval ako človek s "oceľovými guľami".



Okrem toho vo videu kritizoval bieloruskú opozíciu, konkrétne členov štábu opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej. Podľa Prataseviča na neho odklon letu nastražil práve jeden z ľudí Cichanovskej, a to Daniil Bogdanovič, s ktorým nemal priateľské vzťahy.



Po zverejnení prvého videa sa mnohí domnievali, že sa polícia pomocou mejkapu snažila zakryť modriny na jeho tvári. Pratasevič preto teraz uviedol, že pred natáčaním videa ho nelíčili, avšak podľa jeho rodičov mal na rukách viditeľné modriny. Rodičia rovnako ako aj štáb Cichanovskej sú presvedčení, že k týmto vyjadreniam ho donútili mučením.



"Je jasné, že polovica z toho, čo povedal, bola napísaná a druhá polovica sú len nejaké úvahy na danú tému," uviedol poradca Cichanovskej.



Prataseviča zadržali spolu s jeho ruskou priateľkou Sofiou Sapegovou 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako bolo lietadlo spoločnosti Ryanair, ktorým cestovali z Atén do Vilniusu, donútené pristáť v Bielorusku – údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa však ukázali ako nepravdivé.



Bieloruské orgány vedú voči dvojici vyšetrovanie na základe podozrenia z organizovania masových nepokojov a akcií, ktoré hrubo porušujú verejný poriadok, a z podnecovania nenávisti voči príslušníkom bezpečnostných zložiek. Obom hrozí až 15 rokov väzenia.