Prataseviča s priateľkou premiestnili do domáceho väzenia

Minsk 25. júna (TASR) - Bieloruského opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý je spolu s priateľkou zadržiavaný v Bielorusku, premiestnili z väzby do domáceho väzenia. Exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská tento krok privítala, avšak vyzvala na ich úplné prepustenie, informovala v piatok agentúra AP.



Pratasevič a jeho ruská priateľka Sofia Sapegová sú zadržiavaní bieloruskými orgánmi od 23. mája, keď lietadlo spoločnosti Ryanair muselo počas letu z Grécka do Litvy núdzovo pristáť na letisku v Minsku. Oficiálne sa tak stalo pre nahlásenie bomby na palube, ktoré sa však ukázalo byť falošné.



Po pristátí Prataseviča a Sapegaovú zadržali, čo vyvolalo pobúrenie vo svete a režim bieloruského lídra Alexandra Lukašenka je v tejto súvislosti obviňovaný z aktu štátneho pirátstva.



V reakcii na túto udalosť EÚ uvalila rozsiahle sankcie na celé sektory bieloruskej ekonomiky.



V Bielorusku proti Pratasevičovi vzniesli viacero obvinení - okrem iného aj pre organizovanie masových nepokojov, za čo mu hrozí 15 rokov väzenia.



Po svojom zadržaní vystúpil v bieloruskej štátnej televízii, pričom vyhlásil, že sa cíti byť vinný vo veci organizovania podujatí, ktoré hrubo narušili verejný poriadok. Toho sa mal dopustiť zverejnením výziev na protesty proti Lukašenkovmu režimu. Podľa bieloruskej opozície Pratasevič toto vyhlásenie urobil pod nátlakom.



Sviatlana Cichanovská značila presun Prataseviča a Sapegovej do domáceho väzenia za "dobrú správu", avšak zdôraznila potrebu ich úplné prepustenia na slobodu.



"Domáce väzenie neznamená slobodu, stále čelia obvineniam a každý ich krok je sledovaný. To znamená, že sú stále rukojemníkmi," vyhlásila Cichanovská, ktorá od vlaňajška žije v exile v Litve pre obavy z represií bieloruských úradov.



Cichanovskej tím je v kontakte s Pratasevičovými rodičmi, ktorým Minsk neposkytuje informácie o ich synovi.



Presun Prataseviča a jeho priateľky do domáceho väzenia pre AP potvrdil právnik Sofie Sapegovej s tým, že sa tak stalo nedávno, bez bližšieho časového určenia. Sapegová sa podľa neho zdržiava v prenajatom byte v Minsku a vo štvrtok sa v jednej s miestnych reštaurácií stretla so svojimi rodičmi.



Pratasevičovi stretnutie s rodičmi doposiaľ neumožnili. Jeho právnička s odvolaním sa na dohodu o mlčanlivosti uzavretú s bieloruskými úradmi odmietla povedať, kde sa zdržiava.