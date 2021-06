Pratasevičovi rodičia chcú žalovať médiá za synovu diskreditáciu

Minsk/Vilnius 1. júna (TASR) - Rodičia bieloruského proopozičného blogera Ramana Prataseviča, ktorý je zadržiavaný v Minsku, chcú žalovať štátne médiá v Bielorusku za diskreditáciu svojho syna. Podľa agentúry BNS to na online tlačovej konferencii organizovanej litovskými poslancami oznámil Pratasevičov otec Dzmitryj.



Podľa jeho slov sa vo vysielaní štátnych televíznych kanálov v Bielorusku snažia jeho syna vykresliť ako extrémistu, teroristu a znevažujú jeho prácu i jeho samého.



Matka novinára Natalľa Pratasevičová spresnila, že najmä bieloruský novinár Ryhor Azaronak šíri o jej synovi dezinformácie a označuje ho za "neonacistu".



Podľa Pratasevičovej "je to neúnosné", preto žiada "celé svetové spoločenstvo", aby pomohlo jej synovi, jeho priateľke Sofii Sapegovej, ktorá bola pred vyše týždňom zadržaná v Minsku spolu s Pratasevičom, a "všetkým (v Bielorusku), ktorí sú mučení za mrežami."



Agentúra TASS v utorok informovala, že generálna prokuratúra samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) na východe Ukrajiny požiadala Bielorusko, aby jej umožnilo Pratasevičov výsluch v rámci vyšetrovania podozrenia, že bol zapletený do ostreľovania civilného obyvateľstva Donbasu a ničenia civilnej infraštruktúry.



TASS dodal, že generálna prokuratúra LĽR predtým začala proti Pratasevičovi trestné stíhanie pre podozrenie, že sa v roku 2014 dobrovoľne pripojil k dobrovoľníckemu práporu Azov, pričom od leta roku 2014 do zimy roku 2015 údajne pôsobil ako zástupca veliteľa pre komunikáciu jednej z rot práporu, ktorý sa zapojil do bojov proti proruským separatistom.



Prataseviča zadržali spolu so Sapegovou 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako bolo lietadlo spoločnosti Ryanair, ktorým cestovali z Atén do Vilniusu, donútené pristáť v Bielorusku – údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé.



Bieloruské orgány vedú voči dvojici týchto mladých ľudí vyšetrovanie na základe podozrenia z organizovania masových nepokojov a akcií, ktoré hrubo porušujú verejný poriadok, a z podnecovania nenávisti voči príslušníkom bezpečnostných zložiek. Obom hrozí až 15 rokov väzenia.



Pratasevič je spoluzakladateľom spravodajského webu NEXTA a bol šéfredaktorom infowebu Bieloruský mozog, ktoré fungovali na platforme Telegram a sú úradmi v Bielorusku považované za extrémistické.



Prataseviča (26) spolu s druhým zakladateľom komunikačného kanálu Nexta Live na sociálnej sieti Telegram Sciapanom Pucilom (22) zaradili bieloruské orgány vlani v novembri na zoznam teroristických organizácií. Urobili tak na základe obvinení z organizovania hromadných nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý hrozí až 15 rokov väzenia.



Nexta však vtedy upozornila, že terorizmus sa v Bielorusku trestá doživotným väzením alebo smrťou.



Pratasevič a Pucila boli tiež pridaní na zoznamy medzinárodne hľadaných osôb v Bielorusku a v Rusku, ktoré podporuje Lukašenkov režim. Obaja sa uchýlili do poľského exilu.