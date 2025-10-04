< sekcia Zahraničie
Pravda zvíťazila, komentoval Babišovo presvedčivé víťazstvo Orbán
Orbán s Babišom a s bývalým rakúskym ministrom vnútra Herbertom Kicklom založili koncom júna 2024 politickú skupinu Patriotov pre Európu.
Autor TASR
Budapešť 4. októbra (TASR) - Pravda zvíťazila! Andrej Babiš s presvedčivým náskokom vyhral české parlamentné voľby, uviedol v sobotu na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Veľký krok pre Českú republiku, dobrá správa pre Európu. Gratulujem, Andrej!“ napísal Orbán.
Orbán s Babišom a s bývalým rakúskym ministrom vnútra Herbertom Kicklom založili koncom júna 2024 politickú skupinu Patriotov pre Európu. Tá zahŕňa takmer všetkých bývalých členov frakcie Identita a demokracia, ktorá v EP existovala medzi rokmi 2019 a 2024, a bývalých členov Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). V europarlamente má 86 poslancov z 12 členských krajín.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má ANO tesne pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok - má na konte 34,7 percenta hlasov, kým vládna koalícia SPOLU iba 23,3 percenta. Volebná účasť dosiahla takmer 69 percent.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Veľký krok pre Českú republiku, dobrá správa pre Európu. Gratulujem, Andrej!“ napísal Orbán.
Orbán s Babišom a s bývalým rakúskym ministrom vnútra Herbertom Kicklom založili koncom júna 2024 politickú skupinu Patriotov pre Európu. Tá zahŕňa takmer všetkých bývalých členov frakcie Identita a demokracia, ktorá v EP existovala medzi rokmi 2019 a 2024, a bývalých členov Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). V europarlamente má 86 poslancov z 12 členských krajín.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má ANO tesne pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok - má na konte 34,7 percenta hlasov, kým vládna koalícia SPOLU iba 23,3 percenta. Volebná účasť dosiahla takmer 69 percent.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)