Pravica v Izraeli považuje dohodu s Hamasom za nebezpečný precedens

Jeruzalem 22. novembra (TASR) - Vodca izraelskej radikálnej pravicovej strany Židovská sila (Ocma Jehudit) a minister pre vnútornú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir označil schválenú dohodu o prepustení časti izraelských a zahraničných rukojemníkov výmenou za podstatne viac palestínskych väzňov z izraelských väzníc za "nebezpečný precedens, ktorý opakuje chyby z minulosti".



S odvolaním sa na Ben-Gvirov príspevok na sociálnej sieti X o tom v stredu informovali britská stanica BBC a denník The Times of Israel (TOI), podľa ktorého politikov výrok súvisí s kauzou izraelského vojaka Gilada Šalita z roku 2011. V záujme jeho prepustenia zo zajatia v Pásme Gazy bolo vtedy Izraelom na slobodu prepustených viac ako 1000 palestínskych väzňov.



Ben-Gvir vo svojom statuse uznáva, že dosiahnutá dohoda má určité pozitívne aspekty, no zároveň sa domnieva, že Izrael má povinnosť vrátiť všetkých rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiava.



"Nemáme právo, ani povolenie súhlasiť s myšlienkou rozdeliť ich a vrátiť len niektorých," upozornil politik, pričom dohodu z tohto pohľadu označil za "nemorálnu, nelogickú a veľmi vzdialenú od dostatočnej". Zdôraznil tiež, že dohoda "mohla a mala byť iná".



Ben-Gvir je presvedčený o tom, že najnovšia dohoda "hrá do karát" vodcovi hnutia Hamas Jahjovi Sinwárovi.



Izraelský minister argumentoval, že "Hamas chcel toto prímerie viac ako čokoľvek iné". Na vysvetlenie doplnil, že Hamas sa v prvom rade chcel v prvej fáze "zbaviť" žien a detí, pretože v tejto veci je pod tlakom medzinárodného spoločenstva.



Výmenou za dohodu s Izraelom chcel Hamas získať palivo, prepustenie svojich príslušníkov z izraelských väzníc, zastavenie operácií izraelskej armády a "dokonca zákaz (prieskumných) letov," tvrdí Ben-Gvir s tým, že Hamas "to všetko dostal".



Ben-Gvir vo svojom statuse vyzýva na zintenzívnenie operácií izraelskej armády proti Hamasu s cieľom prinútiť ho, aby súhlasil s komplexnou dohodou o rukojemníkoch.



Dodal, že ministri jeho strany hlasovali proti súčasnej verzii dohody "s určitým váhaním", pričom priznal, že všetky možné varianty dohody "boli zlé".



Obavy, že militanti Hamasu využijú prestávku v bojoch s izraelskou armádou na doplnenie zásob a preskupenie svojich síl, vyjadril aj hovorca izraelskej armády Jonatan Konrikus.



"Samozrejme, radšej by sme pokračovali v tlaku na Hamas," uviedol Konrikus, ale dodal, že armáda bude rešpektovať záväzky prijaté izraelskou vládou.



V rozhovore pre spravodajskú televízu CNN Konrikus doplnil, že izraelská armáda pracuje na podrobnostiach súvisiacich s prestávkou v bojoch, ktoré sú súčasťou dohody o prepustení rukojemníkov. Presné načasovanie pauzy podľa neho ešte nie je stanovené.



"Kým nám to izraelská vláda nenariadi, budeme pokračovať v boji s Hamasom, a keď takáto dohoda nadobudne platnosť, budeme ju dodržiavať. Na mieste dislokácie však budeme veľmi ostražití," vyhlásil podplukovník Konrikus.