Pravica vo Francúzsku si udržala väčšinu v Senáte

Paríž 25. septembra (TASR) — Pravicová opozícia obhájila v nedeľňajších voľbách časti Senátu, hornej komory francúzskeho parlamentu, svoju väčšinu. Do Senátu sa vrátilo pravicovo-populistické Národné združenie (RN), zatiaľ čo strana prezidenta Emmanuela Macrona utrpela ďalšiu porážku, informovala agentúra AFP.



Najsilnejšou skupinou v Senáte zostávajú Republikáni, ktorí budú mať 143 alebo 144 senátorov (doteraz ich mali 145). Za nimi nasledujú socialisti so 64 senátormi. Národné združenie (RN) Marine Le Penovej získalo tri kreslá: v departementoch Pas-de-Calais, Nord a Seine-et-Marne.



Macronova strana Obroda (Renaissance) utrpela porážku, keď štátnu tajomníčku Soniu Backsovú, jedinú členku vlády, ktorá kandidovala do Senátu, porazil nezávislý kandidát Robert Xowie.



Francúzsky senát so svojimi 348 kreslami je považovaný za hlas regiónov a má dôležitú úlohu pri prijímaní zákonov. Na rozdiel od Národného zhromaždenia sa jeho členovia nevolia priamo, ale prostredníctvom voliteľov, ktorými sú predovšetkým volení poslanci miestnych zastupiteľstiev.



V nedeľu sa rozhodovalo 170 senátoroch, ďalších 178 sa voliť v roku 2026. Macronova strana Obroda, založená v roku 2017 na podporu jeho prvej kandidatúry na prezidenta, nemá regionálne štruktúry a vo voľbách opakovane dosahovala slabé výsledky.