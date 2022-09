Pravicová líderka Meloniová chce ako premiérka zjednotiť Taliansko

Ľudia si prezerajú zoznam kandidujúcich strán vo volebnej miestnosti v Miláne počas predčasných parlamentných volieb v Ríme v nedeľu 25. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Rím 26. septembra (TASR) — Giorgia Meloniová, líderka krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI), sa bude snažiť zjednotiť svoju krajinu, ak bude poverená zostavením nového kabinetu. Povedala to v noci na pondelok v sídle svojej strany v Ríme, uviedli svetové agentúry.vyhlásila 45-ročná Meloniová.dodala.Poďakovala sa tiež svojim hlavným spojencom v kampani a pravdepodobným partnerom, bez ktorých nebude môcť zostaviť vládu: lídrovi protiimigračnej Ligy Matteovi Salvinimu a bývalému viacnásobnému premiérovi Silviovi Berlusconimu, ktorý vedie stranu Vpred Taliansko (FI).Zo sčítania hlasov v takmer dvoch tretinách volebných miestností vyplýva, že Bratia Talianska získali približne 26 percent hlasov, pričom pred štyrmi rokmi to bolo iba 4,4 percenta. Liga dostala okolo 8,5 percenta (2018: 17,6), FI osem percent hlasov (2018: 14,4). Napriek tomu to bude stačiť na zisk väčšiny mandátov, keďže taliansky volebný systémÚčasť voličov dosiahla podľa údajov ministerstva vnútra 63,9 percenta, čo je o deväť percent menej ako pred štyrmi rokmi a najmenej v novodobých dejinách Talianska.Medzi prvými gratulovali Meloniovej k úspechu euroskeptickí politici. Poľský premiér Mateusz Morawiecki tak urobil prostredníctvom Twitteru. Strana Národné zhromaždenie (RN) francúzskej političky Marine Le Penovej označila prostredníctvom svojho europoslanca Jordana Bardellu jej víťazstvo zapre EÚ.Štátny tajomník úradu maďarskej vlády Balázs Orbán uviedol:Santiago Abascal, líder španielskej krajne pravicovej opozičnej strany Vox, na Twitteri napísal, žeVytvorenie pravicovej koalície môže trvať týždne. Ak by Meloniová uspela, stala by sa prvou premiérkou Talianska. Mandát na zostavenie vlády jej musí dať taliansky prezident.