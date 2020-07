Pravicová opozícia pod vedením Salviniho vyzýva na predčasné voľby

Rím 4. júla (TASR) - V talianskej metropole Rím v sobotu demonštrovalo niekoľko tisícok ľudí a vedúcich predstaviteľov pravicovej opozície za vypísanie predčasných volieb.



"Tím, ktorý bude vládnuť Taliansku v nasledujúcich rokoch, je dnes na tomto námestí," vyhlásil líder krajne pravicovej strany Liga Severu (LN) a bývalý minister vnútra Matteo Salvini na zhromaždení na námestí Piazza del Popolo v centre Ríma.



Pravicová aliancia troch politických strán tvrdí, že talianska vláda premiéra Giuseppeho Conteho sľúbila počas koronavírusovej krízy veľa, ale spravila málo. Mnoho Talianov bude musieť naďalej čakať na prisľúbenú pomoc od vlády, tvrdí opozícia.



Liga Severu, ktorá pred takmer rokom opustila Conteho prvú vládu, demonštrovala spolu so stúpencami dvoch ďalších strán - konzervatívnej pravicovej Forza Italia (Sila Talianska) a ultrapravicovej Fratelli d'Italia (Bratia Talianska).



Giorgia Meloniová, líderka strany Fratelli d'Italia, uviedla, že vláde chýba vízia. Niekoľko rečníkov vrátane poslanca Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho odmietlo mediálne správy o tom, že samotnú opozíciu sužujú vnútorné rozbroje.



Podľa tlačovej agentúry DPA existujú špekulácie, že bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi zo strany Forza Italia pripúšťa vytvorenie vlády s ďalšími subjektmi, napríklad so Sociálnymi demokratmi (PD), ktorí sú momentálne súčasťou vládnej koalície.



Nezávislý Conte od septembra 2019 stojí na čele koalície, ktorej dominujú Hnutie piatich hviezd (M5S) a PD.



Opozícia v uplynulých týždňoch opakovane vyzýva na vypísanie nových volieb, ktoré by sa podľa nej mohli konať v septembri spolu s regionálnymi voľbami, ktoré sú plánované v niekoľkých talianskych regiónoch.



Organizátori sobotňajšej demonštrácie pripravili pre účastníkov približne 4000 stoličiek s dodržaním predpísaného spoločenského odstupu. Taliansko zasiahla pandémia koronavírusového ochorenia Covid-19 obzvlášť tvrdo a vyžiadala si dosiaľ zhruba 35.000 mŕtvych.