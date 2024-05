Pravicová opozícia v Severnom Macedónsku vyhrala voľby náskokom

Skopje 9. mája (TASR) - Pravicová opozícia v Severnom Macedónsku v stredu jasne zvíťazila v parlamentných aj prezidentských voľbách. Volebná komisia už sčítala takmer tri štvrtiny hlasov, informuje TASR na základe správy z agentúry Reuters.



Šéf vládnucich sociálnych demokratov (Sociálnodemokratická únia Macedónska - SDMS) Dimitar Kovačevski priznal porážku po tom, ako čiastkové výsledky ukázali, že opozičná nacionalistická strana Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty (VMRO-DPMNE) má výrazný náskok.



"Výsledok je sklamaním, a pre SDSM je to veľká rana," Kovačevski uviedol na tlačovej konferencii, na ktorej zároveň vyzval na dôkladnú revíziu svojej strany.



Voliči v tejto dvojmiliónovej balkánskej krajine sú frustrovaní pomalým napredovaním v úsilí o vstup do Európskej únie, ktorá bola v roku 2005 vítaná s optimizmom, ale časom sa stala symbolom nesplneného sľubu. Voličov voči vládnucej strane popudila aj pretrvávajúca korupcia a pomalý rozvoj krajiny.



V hlasovaní o funkciu prezidenta, ktorá má reprezentatívny charakter, porazila 70-ročná profesorka práva Gordana Siljanovská-Davkovová, ktorú podporovala VMRO-DPMNE, s veľkou prevahou doterajšieho prezidenta Steva Pendarovského (61), ktorého vo voľbách podporili sociálni demokrati SDSM.



"Pýtala som sa samej seba, čím som si zaslúžila takúto poctu? Odmena je pre mňa nesmierne cenná, je to obrovská zodpovednosť," Siljanovská-Davkovová povedala novinárom.



VMRO-DPMNE získala 42 percent hlasov po tom ako volebná komisia sčítala 72 percent hlasov, pričom SDSM mala 14 percent. Na získanie väčšiny v parlamente bude musieť súčasná opozícia pravdepodobne vytvoriť koalíciu s menšími stranami.



Analytici však neočakávajú veľký pokrok v integračných úsiliach krajiny do EÚ, keď moc prevezme súčasná opozícia, ktorá vládla do roku 2017 a tiež sa dostala pod paľbu kritiky pre údajné úplatkárstvo.