Pravicová PiS zvíťazila v eurovoľbách, dostala 45,38 percenta hlasov

Varšava 27. mája (TASR) - Poľská vládna pravicová strana Právo a spravodlivosť (PiS) zvíťazila v nedeľných voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ukázali v pondelok konečné oficiálne výsledky. Jej líder Jaroslaw Kaczyňski vyzval voličov, aby spolu dosiahli v jesenných parlamentných voľbách ešte výraznejšie víťazstvo.



PiS získala 45,38 percent hlasov a bude mať v europarlamente 27 z 51 poľských kresiel. Zoskupenie opozičných liberálnych strán, vystupujúce pod názvom Európska koalícia (KE), dostalo 38,47 percenta hlasov a obsadí 22 kresiel v EP. Informovala o tom agentúra AFP.



Progresívna strana Jar (Wiosna), vedená bývalým poslancom a starostom Robertom Biedroňom otvorene sa hlásiacim k homosexualite, získala 6,06 percenta hlasov a tri kreslá v EP; krajne pravicové zoskupenie Konfederácia neprekročilo päťpercentnú hranicu potrebnú pre vstup do Európskeho parlamentu.



Poľsko získa po odchode Británie z EÚ jedno kreslo navyše a bude mať celkovo 52 europoslancov.



"Zvíťazili sme; výsledok by nás mal prinútiť k jednej veci: tvrdo pracovať pred tohtoročnými parlamentnými voľbami," povedal Kaczyňski v sídle volebného štábu PiS vo Varšave, keď exit poll ukázal, že jeho strana zvíťazí.



PiS zvíťazila v európskych voľbách prvýkrát, účasť voličov bola pritom rekordná - 54,68 percenta. To naznačuje, že nacionalistickej PiS sa podarilo zmobilizovať svojich voličov.



Strana je pri moci od parlamentných volieb v roku 2015 a kampaň sa teraz zameriavala politiku štedrých sociálnych výdavkov. Jej premiér presadil v poľskom parlamente zvýšenie dôchodkov a detských prídavkov.