Pravicoví extrémisti podozriví z vraždy politika predstúpia pred súd

Frankfurt nad Mohanom 16. júna (TASR) - Dvaja pravicoví extrémisti podozriví z vraždy nemeckého politika Waltera Lübckeho predstúpia v utorok pred súd vo Frankfurte nad Mohanom, uviedla agentúra DPA.



Podozrivý páchateľ, identifikovaný iba ako Stephan E., údajne v júni 2019 zastrelil Lübckeho na verande jeho domu.



Lübcke bol komunálny politik Kresťanskodemokratickej únie (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Stephana E. malo vraj rozhnevať to, že politik otvorene podporoval príchod utečencov do krajiny.



Hlavný podozrivý sa k činu priznal a polícii ukázal svoje zbrane, avšak neskôr priznanie stiahol.



Ďalšieho muža, Markusa H., obvinili z napomáhania pri vražde, keďže mal údajného páchateľa Stephana E. skontaktovať s obchodníkom so zbraňami a pomáhal mu pri nácviku streľby.



Stephan E. teraz vo svojej výpovedi tvrdí, že Markus H. bol s ním v noci politikovej vraždy a bol to práve on, kto Lübckeho zastrelil. Vyšetrovatelia sú však presvedčení, že Stephan E. bol v tú noc na mieste činu sám.



Podozrivý páchateľ čelí obvineniam aj z ďalšieho trestného činu. Má sa totiž vyjadriť k prípadu z roku 2016, keď irackého žiadateľa o azyl niekto bodol nožom do chrbta a spôsobil mu vážne zranenia.



Polícia najprv nedokázala identifikovať podozrivého, avšak vyšetrovatelia sa teraz nazdávajú, že nôž nájdený vo vlastníctve Stephana E. bol útočnou zbraňou.