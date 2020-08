Pravicoví extrémisti sa pokúsili vtrhnúť do parlamentu v Berlíne

Berlín 30. augusta (TASR) - Krajne pravicoví extrémisti sa v sobotu pokúsili vtrhnúť do budovy nemeckého parlamentu po proteste proti pandemickým obmedzeniam v krajine. Zastavili ich však a odviedli policajti, informovala agentúra AP.



K incidentu došlo po celodenných demonštráciách desaťtisícov ľudí nesúhlasiacich s nosením rúšok a inými opatreniami, ktoré úrady zaviedli s cieľom zastaviť šírenie nového koronavírusu. Polícia nariadila protestujúcim v Berlíne, aby sa rozišli asi v polovici svojho pochodu nemeckou metropolou po tom, ako účastníci odmietli dodržiavať bezpečný odstup. Zhromaždenie neďaleko známej Brandenburskej brány sa však uskutočnilo podľa plánov.



Zábery z incidentu zachytávali, ako stovky ľudí, niektorí s vlajkami Nemeckej ríše z rokov 1871 - 1918 alebo krajne pravicovými transparentmi, utekajú k budove Ríšskeho snemu (Reichstag) a po jej schodoch.



Polícia na Twitteri potvrdila, že viacero osôb prerazilo kordón pred parlamentom a vstúpilo na schody Reichstagu, nie však do samotnej budovy.



"Hádzali kamene a fľaše na našich kolegov," uviedla polícia. "Na ich zatlačenie musela byť použitá sila."



Predtým tisíce pravicových extrémistov hádzali fľaše a kamene na policajtov pred ruským veľvyslanectvom. Polícia počas dňa zadržala okolo 300 osôb.



Berlínska krajinská vláda sa snažila plánované protesty zakázať s varovaním, že by ich mohli využiť extrémisti na šírenie svojich myšlienok, pričom sa odvolávala tiež na skúsenosti s predošlých protestov proti pandemickým obmedzeniam, ktorých účastníci nedodržiavali opatrenia proti šíreniu koronavírusu.



Organizátori protestu sa v piatok úspešne odvolali, hoci súd im nariadil zaistiť zachovanie rozstupov. Neuplatnenie tohto opatrenia podnietilo berlínsku políciu pochod rozpustiť počas jeho konania. Podľa usporiadateľov sa na ňom zúčastnilo približne 38.000 ľudí.



Nemecko zaznamenalo v uplynulých týždňoch nárast nových prípadov nákazy. V sobotu v krajine hlásili takmer 1500 novoinfikovaných za posledný deň.



Prieskumy verejnej mienky ukazujú prevažnú podporu preventívnych opatrení vyhlasovaných úradmi, ako je povinné nosenie rúšok vo verejnej doprave, v obchodoch a niektorých verejných budovách ako knižnice a školy.