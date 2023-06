Pravicový extrémizmus v Nemecku je na vzostupe, zarátali tam aj AfD

Berlín 20. júna (TASR) – Pravicový extrémizmus je v Nemecku na vzostupe, uvádza výročná správa, ktorú v utorok v Berlíne spoločne prezentovali ministerka vnútra Nancy Faeserová a riaditeľ kontrarozviedky Thomas Haldenwang. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa správy sa počet členov pravicového extrémistického spektra vlani medziročne zvýšil o 14,5 percenta na 38.000. Jedným z dôvodov prudkého nárastu je fakt, že tajná služba do správy po prvý raz zahrnula aj členov ultrapravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Tajná služba stranu podozrievala z príslušnosti k extrémnej pravici, neskôr toto podozrenie potvrdil aj kolínsky súd. Strana sa proti jeho rozhodnutiu odvolala.



"Z dôvodu nejednotnosti vládnucej v strane v otázkach obsahu však nemožno všetkých členov strany označiť za podporovateľov extrémistických prúdov," dodáva správa. Tajná služba odhaduje, že za členov extrémistického hnutia možno označiť 10.200 členov strany AfD a jej mládežníckeho krídla Junge Alternative.



"Všímame si, že sa stierajú hranice medzi rôznymi kategóriami," vyhlásil riaditeľ Haldenwang.



Ministerka vnútra Faeserová sa vyjadrila, že najväčším nebezpečenstvom pre demokraciu zostáva pravicový extrémizmus.



Tajná služba ďalej uvádza, že ľavicových extrémistov bolo vlani 36.500, čo predstavovalo medziročný nárast o 5,2 percenta. Približne každý štvrtý člen hnutia mal sklony k násiliu, čo je približne dvojnásobný pomer oproti 14,5 percenta spomedzi 38.800 členov extrémnej pravice.



Správa tiež obsahuje naliehavé varovanie pred Čínou. Tajná služba považuje Čínu za "najväčšiu hrozbu v oblasti ekonomickej a vedeckej špionáže a priamych cudzích investícií v Nemecku".



Čína sa podľa DPA opakovane dostáva do hľadáčika tajných služieb pre svoje pokusy vymámiť informácie od spoločností, politikov, vedcov a príslušníkov ozbrojených síl. Výbor Spolkového snemu pre kontrolu tajných služieb v máji vyzval na sprísnenie pravidiel pre zamestnancov verejného sektora prichádzajúcich do styku s citlivými informáciami a pôsobiacimi za hranicami krajiny.