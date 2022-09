Právni poradcovia označili vyšetrovanie Johnsona za nespravodlivé

Londýn 2. septembra (TASR) - Právni poradcovia britskej vlády v piatok označil za nespravodlivé a v "zásade chybné" parlamentné vyšetrovanie škandálu tzv. partygate. Súvisí to s aférou večierkov v sídle britského premiéra Borisa Johnsona v čase lockdownu.



Výbor poslancov britského parlamentu vyšetruje, či Johnson zavádzal parlament. Opakovane totiž poprel, že zamestnanci jeho úradu na Downing Street v rokoch 2020 a 2021 organizovali viacero večierkov. To by v tom čase znamenalo porušenie pandemických pravidiel, pripomína AP. Johnson úmyselné zavádzanie parlamentu popiera.



Londýnska polícia (MPS) v spojitosti s porušením týchto pravidiel udelila 126 pokút vrátane premiéra Johnsona. Meno jeho nástupcu na poste lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa zároveň stane britským premiérom, má byť známe 5. septembra. Johnson následne v utorok odstúpi a bude pôsobiť ako poslanec britského parlamentu. Ak ho výbor usvedčí zo zavádzania parlamentu, môže byť jeho mandát dočasne pozastavený a môže čeliť odvolávaniu prostredníctvom hlasovania, píše AP. Akýkoľvek trest bude musieť schváliť Dolná snemovňa.



Johnsonovi prívrženci tvrdia, že vyšetrovací výbor Dolnej snemovne mení pravidlá, aby zaistil jeho uznanie za vinného. Tento názor zastávajú podľa AP aj právni poradcovia vlády David Pannick (expert na ústavné právo a ľudské práva) a Jason Pobjoy zo združenia právnikov Blackstone Chambers.



Výbor podľa oboch expertov nebol schopný porozumieť, že na potvrdenie Johnosonovho pohŕdania (parlamentom) sa musí dokázať, že tak konal úmyselne.



Vyšetrovací výbor však uvádza, že pravidlá nemení a Johnsonovi prívrženci ich interpretujú nesprávne.



Začiatkom júna sa Johnsonovi vo vlastnej Konzervatívnej strane podarilo ustáť hlasovanie o vyslovení nedôvery. Politický tlak spolustraníkov sa však postupne vystupňoval, keď mnoho ministrov a členov vlády podalo demisie. Johnson napokon 7. júla musel oznámiť, že odstupuje z postu lídra Konzervatívnej strany. Následne sa začal proces výberu jeho nástupcu, ktorý sa stane aj britským premiérom.