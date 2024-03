Právnici Bolsonara popreli, že by sa ukrýval na maďarskej ambasáde

Brazília 26. marca (TASR) - Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro bol nedávno dva dni hosťom na maďarskom veľvyslanectve v Brazílii. Oznámili to v pondelok jeho právnici, ktorí zároveň popreli, že by sa tam ich klient skrýval pred zákonom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Právnický tím bývalého prezidenta Brazílie takto reagoval na správu amerického denníka The New York Times, podľa ktorého sa Bolsonaro vo februári ukrýval na maďarskom veľvyslanectve v čase, keď čelil vyšetrovaniu.



Podľa denníka, ktorý sa odvoláva na zábery bezpečnostných kamier, prebýval Bolsonaro na maďarskom diplomatickom zastupiteľstve od 12. do 14. februára – len niekoľko dní po tom, čo mu polícia vzala pas a zadržala dvoch jeho asistentov. Brazílski vyšetrovatelia sa totiž začiatkom februára zaoberali podozrením, že Bolsonaro podnietil "pokus o prevrat" v snahe zabrániť víťazovi prezidentských volieb z roku 2022 a súčasnej hlave štátu Luizovi Inaciovi Lulovi da Silvovi, aby prevzal moc.



Bolsonaro "bol na maďarskom veľvyslanectve dva dni hosťom, aby strávil čas s úradmi tejto priateľskej krajiny", uviedli jeho právnici. Dodali, že je verejne známe, že exprezident má dobré vzťahy s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.



"Počas návštevy konanej na pozvánku na maďarskom veľvyslanectve hovoril brazílsky exprezident s viacerými úradmi... o témach spadajúcich do politického kontextu oboch krajín," uviedli Bolsonarovi právnici. Dodali, že akékoľvek iné tvrdenia o jeho návšteve sú fikcia a zároveň odsúdili šírenie nepravdivých informácií.



Maďarský veľvyslanec v Brazílii v pondelok údajne strávil 20 minút na brazílskom ministerstve zahraničných vecí, ktoré si ho podľa nemenovaného vládneho zdroja predvolalo, aby vysvetlil Bolsonarov pobyt na veľvyslanectve.



Orbán označil niekoľko dní pred návštevou Bolsonara na sociálnych sieťach za "úprimného vlastenca" a vyzval ho, aby bojoval.



Bolsonaro (69) čelí totiž viacerým vyšetrovaniam. Na osem rokov mu bolo zakázané vykonávať verejnú funkciu za kritiku brazílskeho volebného systému pred prezidentskými voľbami v roku 2022, ktoré prehral. Brazílska polícia minulý týždeň okrem toho odporučila vzniesť proti nemu obvinenia za falšovanie záznamov o očkovaní na koronavírus.