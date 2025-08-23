< sekcia Zahraničie
Právnici exprezidenta Bolsonara tvrdia, že plní všetky súdne príkazy
Podľa Bolsonarovho právnického tímu „ide o politický dokument, ktorého cieľom je diskreditovať bývalého prezidenta, ktorý, či sa to policajným orgánom páči alebo nie, je stále politickým lídrom".
Autor TASR
Brazília 23. augusta (TASR) - Právnici bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara v piatok popreli, že porušil obmedzenia, ktoré mu súd uložil v súvislosti s obvineniami z pokusu o štátny prevrat. Políciu tiež obvinili z „diskreditácie“ jeho osoby, vyplýva to z dokumentu predloženého Brazílskemu najvyššiemu súdu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Bolsonaro (70) je obvinený z pokusu udržať sa pri moci napriek porážke vo voľbách v roku 2022 súčasným prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. Začiatkom augusta ho na príkaz sudcu umiestnili do domáceho väzenia. Počas trvania súdneho pojednávania má zakázané používať sociálne siete a tretie strany nemôžu zdieľať jeho verejné vyjadrenia.
Federálna polícia tento týždeň uviedla, že Bolsonaro opakovane porušoval tieto obmedzenia a odvolávala sa na analýzu zabaveného mobilného telefónu, z ktorej vyplýva, že údajne komunikoval s ďalšími obžalovanými v tomto procese a na platforme WhatsApp zdieľal až 300 videí z demonštrácií na jeho podporu v Sao Paule a Riu de Janeiro.
Polícia dodala, že našla 33-stranový dokument obsahujúci návrh „žiadosti o politický azyl“ adresovaný argentínskemu prezidentovi Javierovi Mileimu, datovaný niekoľko dní po začatí vyšetrovania vo februári 2024.
Podľa Bolsonarovho právnického tímu „ide o politický dokument, ktorého cieľom je diskreditovať bývalého prezidenta, ktorý, či sa to policajným orgánom páči alebo nie, je stále politickým lídrom“.
Obhajoba argumentovala, že Bolsonaro splnil všetky súdne príkazy. „Návrh žiadosti o azyl adresovaný argentínskemu prezidentovi z februára 2024 nemožno považovať za dôkaz úteku,“ vyhlásili jeho právnici.
Brazílsky najvyšší súd začne v prípade bývalého krajne pravicového prezidenta rozhodovať 2. septembra.
Bolsonaro sa zodpovedá pred súdom spolu so siedmimi svojimi spolupracovníkmi za vedenie „zločineckej organizácie“, ktorá mala pripraviť puč slúžiaci na jeho udržanie pri moci po prehratých prezidentských voľbách. Podľa prokuratúry sa plán neuskutočnil pre nedostatočnú podporu vojenského velenia.
Exprezidentovi hrozí trest až 40 rokov väzenia. On sám tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania, ktoré mu má zabrániť kandidovať v ďalších voľbách.
