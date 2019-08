Právnici strelca z Christchurchu žiadajú presun procesu do Aucklandu

Tarrantovi obhajcovia na otázku, prečo požiadali o zmenu miesta konania súdneho pojednávania, bezprostredne neodpovedali.

Christchurch 15. augusta (TASR) - Právnici Austrálčana Brentona Tarranta, obvineného zo zabitia 51 ľudí v dvoch mešitách v meste Christchurch na Novom Zélande, na štvrtkovom vypočúvaní na súde požiadali o to, aby sa proces presunul do Aucklandu, a nekonal sa priamo v Christchurchi, kde sa útok v marci odohral. Informoval o tom sudca Cameron Mander, ktorého citovala agentúra Reuters.



Tarrant (29) odmieta svoju vinu vo všetkých 92 bodoch obžaloby. Na najnovšom pojednávaní sa nezúčastnil a neobjavil sa ani prostredníctvom videoprenosu, ako to bolo počas predošlých vypočúvaní.



Na súde bolo prítomných približne 40 ľudí z radov verejnosti vrátane tých, čo útok v mešitách prežili.



Prokuratúra uviedla, že termín začatia procesu, ktorý bol v júni stanovený na 4. mája budúceho roku, chce odložiť o dva alebo tri týždne. Cieľom je totiž vyhnúť sa tomu, aby sa proces konal počas posvätného moslimského mesiaca ramadán.



Útoky v novozélandskom Christchurchi sa odohrali 15. marca a obvinený je z nich pravicový extrémista Tarrant, ktorý v mešitách Al Noor a Linwood zastrelil 51 ľudí a ďalšie desiatky zranil.



Muž teraz čaká na súdny proces na samotke vo väznici v novozélandskom meste Auckland, z ktorého let do Chritschurchu trvá hodinu a pol.