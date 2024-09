Právnici údajných obetí M.Al-Fayeda získali nové dopyty v jeho prípade

Londýn 21. septembra (TASR) - Právny tím, ktorý zastupuje ženy v prípadoch údajného znásilnenia a sexuálnych útokov zosnulého egyptského miliardára Mohameda Al-Fayeda v sobotu uviedol, že dostal viac ako 150 nových dopytov v tomto prípade. TASR informuje podľa agentúry AFP.



BBC vo štvrtok zverejnila dokument, v ktorom viacero žien miliardára obvinilo zo sexuálnych útokov. Civilné žaloby doteraz podalo 37 žien z celého sveta na luxusný londýnsky obchodný dom Harrods a parížsky hotel Ritz, kde pracovali a ktoré Al-Fayed vlastnil. Zomrel vlani v auguste vo veku 94 rokov.



Právny tím vznáša právne nároky na Harrods za to, že umožnil "systematické zneužívanie" svojich zamestnancov počas obdobia 25 rokov.



V dokumente BBC "Al Fayed: Predator at Harrods" päť bývalých zamestnankýň uviedlo, že ich znásilnil, ďalšie nahlásili sexuálne obťažovanie a pokusy o znásilnenie.



Bývalý manažér obchodného domu pre BBC povedal, že Fayedove praktiky boli známe. Obchodný dom Harrods teraz v oficiálnom stanovisku uviedol, že bol obvineniami "úplne zdesený" a od ukončenia investigatívy BBC dostal aj nové dopyty. Fayed predal Harrods v roku 2010 podľa medializovaných informácií za 1,5 miliardy libier.



Na webovej stránke obchodného domu je formulár, ktorý môžu obete vyplniť, a má "zavedený proces" na to, aby postihnutí žiadali o odškodnenie.



Mohamed Al-Fayed sa stal známy predovšetkým vďaka vzťahu svojho syna Dodiho a princeznej Diany, ktorí zahynuli v roku 1997 pri dopravnej nehode v Paríži. Vlastnil aj futbalový klub FC Fulham. Bývalý manažér jeho ženského tímu uviedol, že hráčky boli pred Fayedom "chránené".



"Boli sme si vedomí, že sa mu páčia mladé, blonďavé dievčatá. Tak sme sa len ubezpečili, že k situáciám nemôže dôjsť," povedal v sobotu pre BBC Gaute Haugenes.



Hovorca FC Fulham povedal, že klub je "hlboko znepokojený" a teraz preveruje, či v tomto prípade niekto je alebo bol dotknutý.