Právnici žiadajú vyšetrenie Giulianiho vyhlásení o volebných podvodoch

New York 22. januára (TASR) - Organizácia Právnici brániaci americkú demokraciu (LDAD) podala v štáte New York sťažnosť na Rudyho Giulianiho, osobného právnika bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, za jeho opakované a nepodložené tvrdenia o volebných podvodoch. Informovala o tom agentúra AP.



"Giuliani stojí na čele celonárodnej verenej kampane s cieľom presvedčiť verejnosť a súdy o tom, že prezidentské voľby boli ukradnuté a že došlo masívnym volebným podvodom," uvádza sa v sťažnosti, ktorú podalo zoskupenie bývalých sudcov a federálnych právnikov na newyorský štátny Výbor pre sťažnosti na advokátov.



Organizácia LDAD žiada vyšetrenie Giulianiho správania vrátane jeho vystúpenia na zhromaždení Trumpových prívržencov 6. januára, ktorí následne násilne vtrhli do sídla amerického Kongresu. Súčasťou sťažnosti je aj požiadavka, aby výbor počas svojho vyšetrovania pozastavil platnosť Giulianiho právnickej licencie.



Na tohto Trumpovho blízkeho spojenca a bývalého starostu mesta New York podal už predtým sťažnosť aj demokratický člen newyorského Senátu Brad Hoylman, ktorý tiež žiadal odobratie Giulianiho licencie.



Newyorská advokátska komora v tejto súvislosti začala vlastné vyšetrovanie s cieľom prehodnotiť Giulianiho členstvo v nej.



"Jediným účelom (týchto sťažností) je zabrániť mi v uplatňovaní môjho práva slobodne sa vyjadrovať a brániť môjho klienta, pretože si nedokážu predstaviť, že sa môžu mýliť," reagoval Giuliani, ktorého citoval denník The New York Times.



Giuliani sa aktívne podieľal aj na súdnych sporoch, ktoré inicioval Trumpov volebný tím a ktoré sa týkali podozrení zo sfalšovania prezidentských volieb v USA z 3. novembra.