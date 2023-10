Právnici zosadeného prezidenta v Nigeri popreli jeho pokus o útek

Abidjan 20. októbra (TASR) — Právnici zosadeného nigerského prezidenta Mohameda Bazouma v piatok odmietli tvrdenie vládnucej vojenskej junty, že zadržiavaná hlava štátu sa pokúsila o útek z krajiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dôrazne odmietame tieto vykonštruované obvinenia voči prezidentovi Bazoumovi," uviedol vo vyhlásení jeho právnik Mohamed Seydou Diagne. Poznamenal, že Bazouma "drží v izolácii junta, ktorá naďalej porušuje základné práva nášho klienta".



Vojenská junta vo štvrtok uviedla, že Bazoum sa po takmer troch mesiacoch od svojho zadržania pokúsil v noci ujsť spolu so svojou rodinou. V noci na štvrtok približne o tretej hodine ráno miestneho času sa snažil dostať k vozidlu, ktoré ho malo spolu s rodinou, dvoma kuchármi a jeho ochrankou odviezť do úkrytu na okraji hlavného mesta Niamey.



Odtiaľ mali odletieť do Nigérie na palube dvoch vrtuľníkov patriacich cudziemu štátu, uviedol predstaviteľ junty Amadou Abdramane, podľa ktorého bol tento plán zmarený.



Bazouma s manželkou a synom pučisti držali v domácom väzení v jeho rezidencii. Kde sa teraz nachádza, junta nekonkretizovala, píše AFP.