Väznený disident Kara-Murza mieri zo Sibíri do Moskvy, tvrdí jeho práv

Moskva 17. apríla (TASR) - Ruský disident a kritik Kremľa Vladimir Kara-Murza čelí dlhému a náročnému presunu z trestaneckej kolónie na Sibíri do Moskvy, kde sa bude pred súdom odvolávať proti svojmu 25-ročnému trestu za vlastizradu a iné obvinenia. Podľa jeho právničky Marie Eismontovej sa podmienky pri presune približujú k mučeniu, informovala v stredu agentúra Reuters.



Ruské médiá informovali, že najvyšší súd nariadil, aby bol Kara-Murza prevezený do Moskvy na odvolacie konanie, pretože jeho prípad sa týkal štátneho tajomstva a nemohol byť prerokovaný cez videolinku zo sibírskeho väzenia.



Reuters vysvetľuje, že odsúdencov zvyčajne presúvajú cez obrovské vzdialenosti v Rusku prostredníctvom železníc so zastávkami vo väzniciach počas cesty. Eismontová uviedla, že jeho presun zo sibírskeho Omsku do ruskej metropoly na západe bude pravdepodobne trvať najmenej tri týždne, počas ktorých nebude v žiadnom kontakte s rodinou alebo právnikmi.



Kara-Murza v minulosti prežil dva pokusy o otravu a má vážne zdravotné problémy. Bývalý novinár a aktivista podporil sankcie Západu proti Rusku za rozpútanie vojny na Ukrajine. Vlani v apríli bol odsúdený na 25 rokov za vlastizradu a ďalšie obvinenia, on sám vinu odmieta a stíhanie prirovnáva k stalinistickej fraške.



Pôvodne bol umiestnený v omskej väznici IK-6. V januári ho predvolali na pohovor za údajne závažné porušenie väzenského poriadku. Potom ho previezli do iného väzenia v Omsku na Sibíri a umiestnili do jednomiestnej trestnej cely s najprísnejším režimom.



Jeho manželka nedávno vyjadrila obavy o jeho život po smrti ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý zomrel vo februári v trestaneckej kolónií v Arktíde.