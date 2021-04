Právničku Navaľného nadácie odsúdili za vniknutie do bytu agenta FSB

Moskva 15. apríla (TASR) - Právničku protikremeľskej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Ľubov Soboľovú vo štvrtok súd v Moskve uznal za vinnú z porušenia nedotknuteľnosti obydlia a odsúdil ju podmienečne na rok verejnoprospešných práv s povinným odvodom 10 percent príjmu štátu.



Podľa súdu sa tento trestný čin odohral vlani v decembri, keď sa Soboľová pokúsila vstúpiť do bytu údajného agenta ruskej tajnej služby FSB, ktorý je podozrievaný z účasti na otrave opozičného politika a zakladateľa FBK Alexeja Navaľného.



Vo svojom záverečnom verdikte súd stanovil, že Soboľová bude rok v skúšobnej lehote, čo znamená, že sa bude musieť pravidelne hlásiť u prideleného probačného úradníka.



V prípade, že tieto ustanovenia plniť nebude, podmienečný trest sa zmení na nepodmienečný.



Takto sa trest vynesený v kauze Yves Rocher zmenil vo februári tohto roku aj v prípade zakladateľa FBK Alexeja Navaľného, ktorý je momentálne vo výkone trestu vo väzenskom tábore pri meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti.



Spravodajský portál Meduza.io priamo z pojednávacej miestnosti súdu informoval, že Soboľová verdikt označila za hanebný a avizovala, že sa proti nemu odvolá.



Poukázala aj na to, že príslušné úrady sa ešte ani len nezačali zaoberať vyšetrovaním pokusu o vraždu Navaľného.



V štvrtok uzavretá kauza sa týka Soboľovej pokusu dostať sa do bytu dôstojníka FSB Konstantina Kudriavceva z 21. decembra 2020. Z tohto muža predtým Navaľnyj v telefonickom rozhovore vymámil priznanie, že bol spoluúčastníkom pokusu o jeho otrávenie z vlaňajšieho leta. Bojová látka zo skupiny novičok bola nanesená na Navaľného spodnú bielizeň.



Poškodenou v prípade "Byt" bola svokra dôstojníka FSB Galina Subbotinová, ktorá tvrdila, že Soboľová ju odstrčila od dverí a vtrhla do jej bytu.



Samotný Kudriavcev v tomto prípade nefiguroval ani ako svedok ani ako poškodený, pretože vyšetrovateľom sa nepodarilo zistiť miesto jeho pobytu.



Krátko po vynesení rozsudku nad Soboľovou sa na konte FBK na sociálnej sieti Twitter objavila informácia, že v regionálnej pobočke FBK v sibírskom meste Irkutsk sa začala policajná razia.