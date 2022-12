Právnik E. Kailiovej obvinenej z korupcie tvrdí, že je nevinná

Atény 13. decembra (TASR) - Právnik podpredsedníčky Európskeho parlamentu (EP) Evy Kailiovej obvinenej z korupcie v utorok uviedol, že jeho klientka je nevinná. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Belgicko obvinilo štyri osoby vrátane Kailiovej v rámci vyšetrovania súvisiaceho s údajnými pokusmi Kataru ovplyvňovať rozhodnutia v europarlamente. Dvaja obvinení boli po vypočutí prepustení.



"Jej postoj je taký, že je nevinná. S úplatkami Kataru nemá nič," uviedol právnik Michalis Dimitrakopoulos pre grécku súkromnú televíziu Open TV.



Belgická prokuratúra uviedla, že v dome jedného z obvinených sa počas razie našlo 600.000 eur, ďalších 150.000 eur bolo v byte jedného z europoslancov a ďalšie tisíce eur boli v kufroch v hotelovej izbe.



Na otázku, či sa v dome Kailiovej našli nejaké peniaze, Dimitrakopoulos odpovedal: "Nepotvrdzujem, no ani to nevyvraciam. Je to tajné. Netuším, či boli nejaké peniaze nájdené alebo koľko ich bolo."



Evu Kailiovú (44), jednu z podpredsedníčok EP zadržala polícia v piatok v Bruseli. Následne bola zbavená povinností a právomoci podpredsedníčky EP. Lídri parlamentných skupín majú v utorok hlasovať o jej oficiálnom odvolaní z funkcií v EP.



Kailiová ostáva vo väzbe a v stredu sa rozhodne, či v nej zotrvá spolu s ďalšími obvinenými alebo ich prepustia a budú stíhať na slobode, píše AFP.