Právnik: Navaľného presúvajú z trestnej cely do cely bunkového typu

Moskva/Praha 2. februára (TASR) - Odsúdeného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného premiestnia do cely bunkového typu (PKT), ktorá je určená najvzpurnejších narušiteľov väzenského poriadku.



Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) o tom informoval politikov právnik Vadim Kobzev, podľa ktorého bude Navaľnyj v takejto cele údajne maximálne dlhú dobu – šesť mesiacov.



Oznámenia o tom sa objavili aj na Navaľného kontách na sociálnych sieťach, ktorých administrátormi sú jeho spolupracovníci z nadácie Fond boja proti korupcii (FBK).



V príspevkoch v Navaľného mene sa píše, že už osem mesiacov nemá povolené nijaké návštevy – a tie nie sú umožnené ani osobám v PKT.



"Dokonca aj maniaci a sérioví vrahovia, ktorí sú odsúdení na doživotie, majú právo na návštevy, ale ja nie," píše sa v príspevku.



Podmienky v PKT, kam Navaľného presúvajú rovno z trestnej cely, sú však o niečo prijateľnejšie: v cele je stôl i lavica a väzeň tam môže mať osobné veci i potraviny. Vychádzky sú raz denne a trvajú 1,5 hodiny.



RFE/RL pripomenulo, že správa väzenského tábora č. 6 v Melechove vo Vladimirskej oblasti, kde je Navaľnyj väznený, ho od vlaňajšieho augusta už 11-krát poslala do trestnej cely, kde je len závesná posteľ, WC a umývadlo.



Na posteli je cez deň zakázané sedieť a ležať, stráže ich ráno skladajú a pripevňujú k stene.



Maximálna doba umiestnenia v trestnej cele je 15 dní, ale vedenie väznice môže väzňa formálne prepustiť na jednu minútu, znovu nájsť nejaký druh porušenia väzenských pravidiel a odsúdeného poslať späť.



Naposledy bol Navaľnyj poslaný do trestnej cely na osem dní za to, že sa "nesprávne predstavil". Predtým dostal trest za to, že si umyl tvár pol hodiny pred stanoveným časom, alebo keď nemal predpisovo upravenú väzenskú uniformu.



Kobzev súčasne informoval o zlom zdravotnom stave Navaľného – nedávno bol nesprávne liečený "obrovskými dávkami" antibiotík, ktoré sú v prípade infekčného ochorenia kontraindikované. Následne začal mať Navaľnyj bolesti v žalúdku a schudol sedem kilogramov.



Na to, že sa Navaľným vo väznici vôbec zaoberali, keď ochorel, mal podľa Kobzeva vplyv otvorený list podpísaný desiatkami lekárov, ktorým sa obrátili na ruského prezidenta Vladimira Putina so žiadosťou o poskytnutie lekárskej pomoci Navaľnému.



Podľa Kobzeva Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) pokračuje vo svojom nezákonnom konaní a plní priame zadanie na ničenie Navaľného zdravia.