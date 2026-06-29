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Právnik Netanjahua prirovnal súd premiéra k procesu s Eichmannom

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Na snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Netanjahu čelí obvineniam v dvoch prípadoch, v ktorých mal údajne vyjednávať priaznivé mediálne pokrytie v izraelských médiách.

Autor TASR
Tel Aviv 29. júna (TASR) - Obhajca izraelského premiéra Benjamina Netanjahua prirovnal korupčný prípad predsedu vlády k izraelskému stíhaniu nacistického vojnového zločinca a jedeného z hlavných organizátorov holokaustu Adolfa Eichmanna. TASR o tom informuje podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).

Počas pondelkového vypočúvania na súde v Jeruzaleme právnik Amid Hadad naznačil, že sudcovia zaobchádzajú s Netanjahuom podobne ako s Eichmannom, vojnovým zločincom, ktorého v roku 1962 popravili v Izraeli.

Hadad namietal proti rozhodnutiu súdu, aby sa korupčný proces s premiérom od októbra konal päť dní v týždni, pričom tvrdil, že „žiadny súdny proces sa nikdy neviedol päť dní v týždni, iba proces s Eichmannom“.

„Povedal som premiérovi, že sme vystavení vážnej situácii, nemám žiadnu možnosť zabezpečiť riadnu obhajobu,“ uviedol s tým, že v takomto harmonograme nie je čas na dovolenku, rodinu ani Netanjahuov súkromný život. „Takto nie je možné viesť súdne konanie,“ konštatoval.

Netanjahu čelí obvineniam v dvoch prípadoch, v ktorých mal údajne vyjednávať priaznivé mediálne pokrytie v izraelských médiách. V treťom prípade ho vinia z prijatia luxusných darov v hodnote viac ako 260.000 dolárov výmenou za politické služby. Štvrté obvinenie z korupcie bolo zrušené. Netanjahu je vôbec prvým úradujúcim izraelským premiérom súdeným za korupciu a tvrdí, že ide o „politický proces“.
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