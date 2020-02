Právnika Avenattiho súd uznal za vinného z vydierania Nike

New York 14. februára (TASR) - Federálny súd v New Yorku v piatok uznal právnika Michaela Avenattiho za vinného z pokusu o vydieranie odevnej spoločnosti Nike, informovala agentúra AP..



Porota v piatok vyniesla verdikt na základe obvinení z pokusu o vydieranie a z bankových podvodov. Avenatti podľa prokuratúry od spoločnosti Nike žiadal finančné prostriedky až do výšky 25 miliónov dolárov (viac ako 23 miliónov eur) pod hrozbou, že poškodí dobré meno spoločnosti a spôsobí pokles hodnoty jej akcií.



Avenatti v minulosti zastupoval bývalú pornoherečku Stormy Daniels v jej spore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Stormy Daniels začal Avenatti, známy svojimi kritickými vyjadreniami voči Trumpovi, zastupovať vo februári 2018. Tá podľa amerických médií svoju spoluprácu s Avenattim ukončila a ako dôvod uviedla nečestné praktiky z jeho strany.



Avenatti sa pred súd v New Yorku postaví aj v apríli v súvislosti s obvineniami z okradnutia Daniels o finančné prostriedky, ktoré mala dostať za svoju knihu. V máji bude v Los Angeles čeliť obvineniam zo sprenevery voči svojim klientom a ďalším osobám.



Avenattiho zatkli minulý rok v marci, zakrátko ho však prepustili po zložení kaucie.



Prokuratúra v Los Angele minulý mesiac dosiahla jeho umiestnenie do väzby na základe porušenia podmienok kaucie.