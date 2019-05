Právnika Michaela Avenattiho obvinili z okradnutia Stormy Daniels

Pornoherečku Stormy Daniels začal Avenatti zastupovať vo februári 2018.

New York 23. mája (TASR) - Právnika Michaela Avenattiho obvinili z okradnutia pornoherečky Stormy Daniels, ktorú obhajoval v jej spore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, informovala v stredu agentúra AP.



Prokuratúra v meste New York uviedla, že Avenatti použil falošné dokumenty na to, aby na svoj účet previedol v prepočte približne 269.000 eur, ktoré mala Daniels dostať za svoju knihu. Peniaze použil na osobné výdavky a pracovné náklady.



Pornoherečkine meno sa v súdnom dokumente nespomína, ale z podrobností prípadu je podľa AP jasné, že klientkou, ktorej sa prípad týka, je ona.



Avenatti obvinenia prostredníctvom Twitteru odmietol.



Celebritného právnika Avenattiho už vyšetrujú prokuratúry v Los Angeles a v New Yorku. V New Yorku je obvinený z toho, že sa vyhrážal poškodením dobrého mena spoločnosti Nike v bližšie nespresnenom škandále týkajúcom sa spoločnosti a stredoškolského, resp. univerzitného basketbalu.



Prokuratúra v Kalifornii právnika obvinila zo sprenevery peňazí klienta za účelom splatenia vlastných dlhov a z využívania falošných daňových priznaní s cieľom získať milióny dolárov vo forme bankových pôžičiek.



Pornoherečku Stormy Daniels začal Avenatti zastupovať vo februári 2018. Americká televízna stanica CNBC v marci tohto roka informovala, že herečka ukončila spoluprácu s Avenattim a zdôvodnila to nečestnými praktikami z jeho strany.



Vlani v novembri Avenattiho zatkli v Los Angeles pre podozrenie z domáceho násilia. Tieto obvinenia sa však nepotvrdili. Za prepustenie vtedy zložil kauciu vo výške 50.000 dolárov.