Pravnučku sovietskeho lídra Chruščova označili za zahraničnú agentku
Moskva 13. marca (TASR) - Americkú akademičku a pravnučku sovietskeho lídra Nikitu Chruščova Ninu Chruščovovú označilo ruské ministerstvo spravodlivosti v piatok za tzv. zahraničnú agentku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Chruščovová (62) je profesorkou na univerzite The New School v New Yorku a od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 viackrát vycestovala do Ruska na výskum. Ruská agentúra TASS s odvolaním sa na rezort spravodlivosti napísala, že Chruščovová šírila nepravdivé informácie o ruskej politike a vystupovala proti „špeciálnej vojenskej operácii“ na Ukrajine.
„Bolo by z ich strany nedbalé, keby tak neurobili skôr či neskôr. Určite je v tom historická irónia, ale nič šokujúce. Keď je Stalin hore, Chruščov je dole,“ reagovala americká akademička na otázky agentúry Reuters.
Nikita Chruščov viedol Sovietsky zväz od roku 1953 až do svojho odvolania v roku 1964 pre „vysoký vek a zdravotné dôvody“. Tvrdé jadro politbyra ho obviňovalo zo subjektivizmu, buržoázneho zmýšľania a unáhlených riešení. Zároveň bol lídrom, ktorý v roku 1954 začlenil Krymský polostrov pod správu Ukrajiny.
Agentúra Reuters vysvetľuje, že osoby označené za zahraničných agentov podliehajú v Rusku prísnym byrokratickým požiadavkám a obmedzeniam týkajúcim sa ich príjmu. Sú tiež povinné používať označenie „zahraničný agent“ v príspevkoch na sociálnych sieťach alebo v čomkoľvek inom, čo zverejňujú.
