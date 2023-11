Pravnuk francúzskeho exprezidenta de Gaulla chce ruské občianstvo

Moskva 16. novembra (TASR) - Pierre de Gaulle, pravnuk bývalého francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulla, vo štvrtok deklaroval, že by chcel získať ruské občianstvo. Rusko podľa neho ponúka "množstvo príležitostí," informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Pierre (60) je vo Francúzsku menej známy, ruské štátne médiá však zverejňujú jeho prokremeľské vyjadrenia ako údajný dôkaz, že aj popredné osobnosti zo Západu podporujú inváziu Moskvy na Ukrajine.



"Bolo by pre mňa cťou získať ruské občianstvo," povedal Pierre de Gaulle novinárom na Petrohradskom kultúrnom fóre.



Tvrdil tiež, že Rusko na Ukrajine "bojuje za tradičné hodnoty, rodinu a duchovno" - hodnoty, ktoré sa v západných krajinách podľa neho strácajú. Vyjadril tiež presvedčenie, že Severoatlantická aliancia (NATO) i západné štáty, ktoré humanitárne i vojensky podporujú Kyjev, už fakticky prehrali a že ďalej nedokážu pokračovať vo vojne na Ukrajine.



Ako pripomína agentúra AFP, nie je to prvý raz, čo tento potomok tejto najslávnejšej francúzskej politickej rodiny spôsobil rozruch. Pierrov starší brat, Yves de Gaulle, v januári pre noviny Le Parisien tvrdil, že názory jeho súrodenca "sa netýkajú nikoho iného ako jeho samého - ani mňa, ani našej rodiny a už vôbec nie generála (de Gaullea)".



Charles de Gaulle viedol počas druhej svetovej vojny francúzsky protifašistický odboj z exilu v Londýne a následne sa víťazne vrátil do Francúzska. Počas studenej vojny, keď zastával úrad prezidenta, sa snažil o to, aby sa Francúzsko stalo mostom medzi medzi západným blokom, v ktorom dominovali Spojené štáty, a sovietskym východným blokom. Túto pozíciu teraz podľa svojich vlastných vyjadrení reprezentuje Pierre de Gaulle.



Historici sa však zhodujú na tom, že generál de Gaulle počas svojej vlády udržal Francúzsko pevne ukotvené v NATO. Jeho názory však vo Francúzsku stále vyvolávajú diskusie, najmä keď sa aplikujú na súčasné udalosti, dodáva AFP.