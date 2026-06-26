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Právny zástupca v kauze ukrajinského konvoja navrhol zadržanie Orbána

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Na snímke Viktor Orbán. Foto: TASR/AP

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Autor TASR
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Budapešť 26. júna (TASR) - Návrh na zadržanie a vzatie do väzby maďarského expremiéra Viktora Orbána a ďalších osôb zodpovedných za kauzu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou podal vo štvrtok právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí Lóránt Horváth. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.


(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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