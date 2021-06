Právo brániť život so zbraňou bude v Česku zakotvené v ústave

Praha 18. júna (TASR) - Českí poslanci v piatok schválili v treťom čítaní ústavné zakotvenie práva brániť život so zbraňou v ruke. Poslaneckej snemovni toto doplnenie Listiny základných práv a slobôd predložil vlani Senát parlamentu ČR, informuje internetový spravodajský portál Novinky.cz.



"Zmena tak navrhuje explicitné právo na ochranu života. Stanovuje, že môže ísť o obranu so zbraňami," vysvetlil predkladateľ senátneho návrhu Martin Červíček. Návrh spolu s ním predložilo ďalších 34 členov hornej komory parlamentu ako napríklad Tomáš Goláň, Miloš Vystrčil alebo Ivo Bárek.



"Vzhľadom na význam práva na život, ktoré je právom najzákladnejším, návrh považuje za správne symbolicky povýšiť toto právo na úroveň ústavnú," píše sa v dôvodovej správe.



Listina základných práv a slobôd by podľa Senátu mala po novom obsahovať ustanovenie, že "právo brániť život svoj alebo život iného človeka aj so zbraňou je zaručené za podmienok, ktoré stanoví zákon". Ústavná zmena podľa senátorov navyše posilní pozíciu ČR pri prerokúvaní ďalších regulácií EÚ.



Novela vychádza z petície, ktorú podpísalo viac ako 100.000 ľudí vrátane ústavných činiteľov. Petícia bola reakciou poľovníkov a ďalších majiteľov zbraní na snahu Európskej komisie obmedziť vlastníctvo zbraní vrátane legálne držaných.



Komisia svoju iniciatívu najskôr zdôvodnila tým, že je potrebné prijať opatrenia proti terorizmu. Kritici tohto opatrenia ale poukazovali na to, že teroristi väčšinou používajú nelegálne získané zbrane, a že existujúci český zákon je postačujúci.



Česko však so žalobou na danú kontroverznú smernicu na Súdnom dvore Európskej únie neuspelo. Vláda preto musela Snemovni predložiť novelu zbraňového zákona, ktorá európsku reguláciu preberá v nevyhnutnej miere.



Norma, ktorú teraz musí ešte formálne schváliť aj Senát a podpísať prezident, zavádza dve nové kategórie zbraní. Platnosť zbrojných preukazov zostala desaťročná, polícia bude najmenej raz za päť rokov preverovať, či držiteľ preukazu spĺňa zákonné, najmä zdravotné podmienky.