Právo brániť život so zbraňou bude zakotvené v ústave, schválil Senát

Praha 21. júla (TASR) - Právo brániť život so zbraňou v ruke bude v Česku zakotvené v ústave. Doplnenie Listiny základných práv a slobôd schválil v stredu podľa očakávania Senát parlamentu ČR. Normu ešte musí podpísať prezident Miloš Zeman, ktorý však na rozdiel od bežných zákonov ústavný zákon nemôže vetovať. Informovali o tom spravodajské portály iDNES.cz a Seznam Zprávy.



Senát tak schválil zmenu, ktorú vlani sám navrhol. Túto úpravu v polovici júna schválila ústavnou väčšinou aj Poslanecká snemovňa. Listina základných práv a slobôd tak po novom bude obsahovať ustanovenie, že "právo brániť život svoj alebo život iného človeka aj so zbraňou je zaručené za podmienok, ktoré stanoví zákon". Ústavná zmena podľa podľa predkladateľov zabráni tomu, aby toto právo mohlo byť obmedzené bežným zákonom a navyše posilní pozíciu ČR pri prerokúvaní ďalších regulácií EÚ.



Novela vychádza z petície, ktorú podpísalo viac ako 100.000 ľudí vrátane ústavných činiteľov. Petícia bola reakciou poľovníkov a ďalších majiteľov zbraní na snahu Európskej komisie obmedziť vlastníctvo zbraní vrátane legálne držaných.



Komisia svoju iniciatívu najskôr zdôvodnila tým, že je potrebné prijať opatrenia proti terorizmu. Kritici tohto opatrenia však poukazovali na to, že teroristi väčšinou používajú nelegálne získané zbrane a že existujúci český zákon je postačujúci.



Ako uvádza iDNES.cz, Česko však so žalobou na danú kontroverznú smernicu na Súdnom dvore Európskej únie neuspelo. Vláda preto musela Snemovni predložiť novelu zbraňového zákona, ktorá európsku reguláciu preberá v nevyhnutnej miere. Norma, ktorú už parlament schválil, zavádza dve nové kategórie zbraní. Platnosť zbrojných preukazov zostala desaťročná, polícia bude najmenej raz za päť rokov preverovať, či držiteľ preukazu spĺňa zákonné, najmä zdravotné podmienky.