Česká vakcína nebude tak skoro, vláda o projekte stále nerozhodla

Praha 12. júla (TASR) – Česká vakcína proti koronavírusu len tak nebude – ambiciózny projekt, na ktorý vláda v marci vyčlenila 250 miliónov korún, podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha síce stále beží, ale vláda sa veľmi neponáhľa, aby o projekte rozhodla. V pondelok to napísal spravodajský server Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.



Do konca júna sa mala vláda vyjadriť, či v nákladnom projekte pokračovať alebo nie. K tomu však stále nedošlo, potvrdila pre Právo hovorkyňa českej vlády Jana Adamcová.



Vojtěchov predchodca Petr Arenberger pritom v máji tvrdil, že Česko má na vývoj preparátu zodpovedajúce priestory a technológie. Prototyp vakcíny mal byť dokonca aj otestovaný. „Vláda dostala za úlohu sa do konca júna k takémuto riešeniu vyjadriť. V prípade, že bude uskutočniteľné, tak by sme ho mohli uskutočniť," povedal vtedy podľa Noviniek.cz Arenberger.



Hovorkyňa českého ministerstva zdravotníctva Gabriela Štěpanyová v súvislosti s projektom pre Právo uviedla, že minister rokoval so zástupcami výskumného tímu, zoznámil sa s dostupnými podkladmi a vyžiadal si ešte ďalšie informácie.



„Projekt českej vakcíny nejakým spôsobom beží. My ho teraz posudzujeme, ako s ním ďalej naložiť," povedal Vojtěch poslancom minulý týždeň. „Projekt nie je ani vo fáze klinických štúdií, takže asi nemožno očakávať, že by sme sa na ňu v tejto chvíli mohli spoliehať, hoci by napríklad tá vakcína dopadla dobre, pretože skrátka nie je ani vo fáze klinického testovania, čo nejaký čas trvá," dodal.



S ministrom súhlasí aj virológ Libor Grubhoffer, ktorý projekt s ďalšími kritizuje a hodnotí ako zbytočne vyhodené peniaze. Principiálny problém vidí u českej vakcíny v tom, že je podobného typu ako čínske preparáty od Sinovacu či Sinopharmu, ktoré sú vytvorené na báze usmrtených vírusov, čo sa ukazuje ako málo efektívna cesta.



Podľa vakcinológa Marka Petráša, ktorý štúdiu uskutočniteľnosti spracoval, by bolo dobré mať k dispozícii vlastný preparát, keďže aj napriek súčasným vakcínam sa vývoj neukončil a viacero ďalších producentov na tom ďalej pracuje.