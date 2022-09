Pravoslávna cirkev podporila zákaz podujatia LGBTI EuroPride

Belehrad 7. septembra (TASR) - Hlavný predstaviteľ srbskej pravoslávnej cirkvi v utorok podporil zákaz podujatia EuroPride na podporu komunity LGBTI, ktoré sa má uskutočniť na budúci týždeň v Belehrade. Podľa patriarchu Porfirija táto téma ohrozuje tradičné hodnoty Srbska. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Patriarcha zverejnil video so svojím vyjadrením v čase, keď miestne úrady oznámili, že EuroPride je zrušený pre obavy z možných útokov pravicových extrémistov. Vyslúžilo si to medzinárodnú kritiku a v Srbsku vyvolalo búrlivú odozvu.



Podľa patriarchu Porfirija je zrušenie EuroPridu "správne a oprávnené". Dodal tiež, že táto téma bola Srbom "umelo nanútená a je úplne v protiklade s hodnotovým systémom srbského národa".



Organizátori EuroPridu si Belehrad pre túto každoročnú akciu vybrali pred tromi rokmi. V tom čase bolo ich rozhodnutie vnímané ako veľký pokrok, keďže Srbsko je tradične konzervatívna krajina a pravoslávna cirkev má značný vplyv na spoločnosť.



Srbsko sa uchádza o členstvo v Európskej únii a preto sa zaviazalo posilniť práva komunity LGBTI. V krajine sa už uskutočnilo niekoľko dúhových pochodov, ktoré sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Plánovaný EuroPride však vyvolal silné protesty proruských skupín.



Zástupca organizátorov Goran Miletič uviedol, že o konaní EuroPridu stále rokujú so srbskou vládou. Na akcii, ktorá by mala zahŕňať dúhový pochod a niekoľko open-air koncertov, sa plánujú zúčastniť i viacerí predstavitelia EÚ. Zrušenie zákazu podporil aj minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken.