Pravoslávna cirkev Ukrajiny prejde na nový juliánsky kalendár

Kyjev 28. júla (TASR) - Autokefálna pravoslávna cirkev Ukrajiny (PCU) vo štvrtok oficiálne schválila, že od 1. septembra prechádza na nový juliánsky kalendár. V prípade pevne stanovených sviatkov (napr. Vianoce) zodpovedá gregoriánskemu (nášmu) kalendáru až do roku 2800. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Sviatok Narodenia Pána (Vianoce) sa tak bude sláviť 25. decembra namiesto 7. januára, sviatok Pokrov - Presvätej Bohorodičky Ochrankyne - 1. namiesto 14. októbra, Bohozjavenie - 6. namiesto 19. januára a sviatok svätého Mikuláša - 6. decembra namiesto 19. decembra.



Zmena sa nedotkne Veľkej noci a sviatkov, ktorých termín sa určuje podľa lunárneho kalendára, informovali ukrajinské médiá s odvolaním sa na PCU. Zároveň sa zachováva právo farností a kláštorov používať starý juliánsky kalendár.



Ruská pravoslávna cirkev sa stále riadi juliánskym kalendárom. Rok juliánskeho kalendára je voči astronomickému roku dlhší o 11 minút a 14 sekúnd a v priebehu stáročí táto odchýlka stále vzrastá. Pre západný svet preto v roku 1582 pápež Gregor XIII. zaviedol nový kalendár (neskôr po ňom pomenovaný ako gregoriánsky) s vylepšenými priestupnými pravidlami.



V prípade juliánskeho kalendára však kumulujúca sa odchýlka od slnečného kalendára dosahuje už 13 dní.



Rozhodnutie o prechode na nový kalendár biskupi schválili ešte v máji tohto roku, vo štvrtok bolo potvrdené s definitívnou platnosťou. PCU uviedla, že starý juliánsky kalendár je na Ukrajine "spojený s ruskou cirkevnou kultúrou". Prechod na nový kalendár preto PCU vníma ako prejav túžby zachovať si a potvrdiť ukrajinskú duchovnú identitu aj ako obranu pred agresiou "ruského sveta".



Na území Ukrajiny pôsobia dve pravoslávne cirkvi: autokefálna pravoslávna cirkev Ukrajiny (PCU), ktorá vznikla na konci roka 2018, a ukrajinská pravoslávna cirkev (UPC), ktorá až do ruskej invázie podliehala moskovskému patriarchátu, ale po vypuknutí vojny na Ukrajine sa od neho oddelila.



Vláda v Kyjeve podporuje PCU, ktorá vznikla s pomocou konštantínopolského ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Ruská pravoslávna cirkev to neuznala a PCU považuje za schizmatickú.