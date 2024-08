Pravoslávne cirkvi v ČR sú podľa senátora pod vplyvom Ruska

Praha 20. augusta (TASR) - Výbor pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť českého Senátu vyzval vládu, aby poverila spravodajské služby preverením pravoslávnych cirkví v Česku. Obáva sa, že by mohli byť zneužívané na ruské vplyvové operácie v ČR. V utorok to po rokovaní výboru uviedol jeho predseda Pavel Fischer, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V Česku pôsobí Ruská pravoslávna cirkev patriarchu moskovského a celej Rusi a tiež Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku. Hlavou prvej z nich je patriarcha Kirill, ktorého Česko zaradilo na svoj národný sankčný zoznam, pretože vo svojich verejných vystúpeniach poskytoval ruskej agresii na Ukrajine náboženské ospravedlnenie. Podľa Fischera je táto cirkev pôsobiaca v ČR odnožou tej, ktorá je priamo previazaná so štátnou mocou Ruskej federácie.



Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku je podľa výboru od ruskej pravoslávnej cirkvi nezávislá a má druhý najvyšší počet pravoslávnych veriacich v Česku, ktorý ešte narástol o utečencov z Ukrajiny. Zdôraznil však, že od roku 2014 sa dostáva pod čoraz významnejší vplyv osôb napojených na mocenské štruktúry Ruskej federácie.



Výbor je podľa Fischera presvedčený, že sloboda vyznania a združovania nemá byť zneužívaná na nelegitímne vplyvové pôsobenie nepriateľskej cudzej moci. "Sme presvedčení, že je nežiaduce, aby ruská pravoslávna cirkev v ČR alebo pravoslávna cirkev v českých krajinách boli zneužité na vplyvové pôsobenie zo strany Ruskej federácie proti záujmom ČR," povedal senátor.



Orgány štátu preto podľa neho musia prijať všetky zákonné opatrenia, aby túto hrozbu odstránili. Výbor odporučil vláde, aby poverila spravodajské služby analýzou situácie a aby minister kultúry preveril, či tieto pravoslávne cirkvi v Česku pôsobia v súlade so zákonom.



"Odporúčame, aby minister kultúry vypracoval právnu analýzu pre reakciu štátu na nedodržiavanie, obchádzanie alebo zneužívanie vnútorných pravidiel cirkví a podal správu príslušným inštitúciám," citoval Fischer z uznesenia výboru.



Minister vnútra by mal podľa výboru tiež z poverenia vlády zabezpečiť, aby polícia ČR venovala náležitú pozornosť odhaľovaniu a vyšetrovaniu prípadnej trestnej činnosti zo strany príslušníkov týchto cirkví.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)