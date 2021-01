Pravoslávne oslavy Bohozjavenia sa nezaobišli bez rituálov

Sofia/Atény 6. januára (TASR) - Katolíci si v stredu pripomenuli sviatok Zjavenia Pána, ktorý sa tiež nazýva sviatok Troch kráľov. Časť pravoslávnych veriacich slávi 6. január ako Bohozjavenie, ktorého oslavy sprevádzajú tradičné obrady a rituály. Tie sa do istej miery konali aj tento rok, a to napriek obmedzeniam vplývajúcim z pretrvávajúcej pandémie nového koronavírusu či varovaniam zdravotníkov, informovala agentúra AP.



V Bulharsku napríklad tisíce pravoslávnych veriacich ignorovali odporúčania zdravotníkov, aby sa vyhli masovým zhromaždeniam a vrhali sa do studenej vody. Snažili sa pritom chytiť kríž, ktorý im do vody hodil pravoslávny kňaz.



Tento tradičný rituál pripomína krst Ježiša Krista v rieke Jordán. Prevažne sa na ňom zúčastňujú mladí muži. V horskom meste Kalofer sa do rieky Tundža vrhali desiatky mladíkov oblečených do tradičných bielych vyšívaných košieľ.



V susednom Grécku vláda ustúpila požiadavkám veriacich a kostoly ponechala otvorené, pričom na obradoch povolila účasť obmedzenému počtu veriacich. V Solúne sa polícia aj príslušníci pobrežnej stráže rozmiestnili pri pobreží a rituálu lovenia kríža sa snažili zabrániť.



Tento rituál sa uskutočnil v tureckom Istanbule, sídle najvyššieho predstaviteľa pravoslávnej cirkvi. Prebehol však bez účasti prizerajúcich veriacich, pričom z vôd Zlatého rohu sa kríž snažili vyloviť len dvaja plavci.



Zvyk lovenia kríža je spojený s kresťanskými, ako aj pohanskými tradíciami. Obyvatelia veria, že ten, kto sa dostane ku krížu ako prvý, bude v novom roku zdravý a šťastný. Symbolický krst tiež považujú za ochranu pred zlými bytosťami, ktoré by sa inak dostali z podsvetia medzi ľudí.



Bohozjavením (Epifániou) pravoslávni veriaci oslavujú záver 12-dňového vianočného obdobia, podobne ako katolíci sviatkom Zjavenia pána. Nie všetky pravoslávne cirkvi však Bohozjavenie slávia v rovnakom termíne. V Grécku, Bulharsku a Rumunsku pripadá na 6. januára, zatiaľ čo v Rusku, na Ukrajine a v Srbsku, sa slávi až 19. januára, pripomína AP. Na 6. januára totiž v týchto krajinách, riadiacich sa juliánskym kalendárom, pripadá začiatok Vianoc.