Pravoslávni sa vrhali do ľadovej vody na oslavu sviatku Bohozjavenia

Atény 6. januára (TASR) - Pravoslávni veriaci v Grécku, na Cypre a v Bulharsku oslávili piatkový sviatok Bohozjavenia (Teofániu) tradičnými obradmi a rituálmi. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Grécka štátna televízia vysielala slávnostnú omšu v Pireu a Solúne. Z kostolov sa potom veriaci vydali do blízkych prístavov a na pobrežie, kde kňaz hodil drevený kríž do vody, ako pripomienku na krst Ježiša Krista v rieke Jordán. Odvážni veriaci, najmä mládež, sa potom snažili kríž dostať na breh. Podľa tradície to prináša šťastie a zdravie v celom roku. Rituál sprevádzalo trúbenie rohov a lodných sirén.



V Bulharsku v horskom meste Kalofer sa do rieky Tundža za krížom vrhlo asi 150 mužov vrátane primátora, pričom tento tradičný zvyk vysielala televízia bTV.



Katolíci a protestanti si v piatok pripomínajú sviatok Zjavenia Pána, v slovenskej tradícii známy ako Traja králi. V Evanjeliu podľa Matúša sa o nich hovorí ako o troch mudrcoch z Východu, ktorí malému Ježišovi priniesli dary a ako prví pohania v neho uverili. V neskoršej tradícii sa im začali prisudzovať mená Gašpar, Melichar a Baltazár.