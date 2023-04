Pravoslávni v Jeruzaleme kritizujú políciu za reštrikcie cez Veľkú noc

Jeruzalem 12. apríla (TASR) - Grécka pravoslávna cirkev v stredu kritizovala "tvrdé obmedzenia" prijaté izraelskými úradmi v Jeruzaleme v súvislosti s nadchádzajúcim slávením veľkonočných sviatkov a vyzvala svojich veriacich, aby sa na obradoch zúčastnili aj napriek zásahom polície.



Chrám sa nachádza v Izraelom anektovanom východnom Jeruzaleme a izraelská polícia už druhý rok po sebe oznámila cirkevným predstaviteľom, že prístup na obrady musí byť z bezpečnostných dôvodov značne obmedzený.



Ako objasnila agentúra AFP, grécka pravoslávna cirkev sa pred tohtoročnou paschou s izraelskou políciou sporila okrem iného o počet účastníkov sobotňajšieho obradu zostúpenia tzv. blahodatného ohňa v Chráme Božieho hrobu - kde sa podľa kresťanov nachádza Ježišov hrob. Cirkev uviedla, že rokovania s izraelskou políciou boli neúspešné.



V uplynulých rokoch v očakávaní zostúpenia blahodatného ohňa zaplnili Chrám Božieho hrobu tisíce veriacich a ďalší sa tlačili v priľahlých uličkách jeruzalemského Starého mesta.



Vo svojom vyjadrení zo stredy izraelská polícia ozrejmila, že obmedzenie počtu návštevníkov chrámov na 1800 - vrátane duchovných z rôznych pravoslávnych denominácií - je nevyhnutným bezpečnostným opatrením.



Joram Segal z jeruzalemskej okresnej polície informoval, že obrady sa budú vysielať na veľkoplošných obrazovkách rozmiestnených v jeruzalemskom Starom meste.



Matheos Siopis z gréckej pravoslávnej cirkvi sa v stredu pred novinármi vyjadril, že opatrenia prijaté izraelskou políciou "znemožnia" prístup kresťanov do chrámu.



AFP doplnila, že Siopis vyzval "všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť na bohoslužbách, aby prišli". Spresnil, že "úrady necháme konať tak, ako chcú", ale dodal, že cirkvi budú slobodne a v pokoji slúžiť svoje bohoslužby.



Blahodatný oheň z kaplnky Božieho hrobu vynáša pravoslávny jeruzalemský patriarcha, ktorý tam vstupuje so zväzkom 33 sviec - podľa počtu rokov Ježišovho pozemského života.



Po jeho modlitbe - podľa tradície - schádza z neba oheň, ktorý mu sviece zapaľuje. Od nich si svoje sviece zapaľujú aj prítomní veriaci.



Oheň sa následne prepravuje aj do pravoslávnych komunít v rôznych častiach sveta.