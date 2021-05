Pravoslávni veriaci slávia Veľkú noc s obmedzeniami

Moskva/Atény/Bejrút 1. mája (TASR) - Mnohé krajiny, kde žijú pravoslávni veriaci, v súvislosti so slávením Veľkej noci počas tohto víkendu ponechali v platnosti obmedzenia platné počas pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.



Ako informovala agentúra AP, v Libanone platí od soboty do utorňajšieho rána nepretržitý zákaz vychádzania. Cieľom tohto opatrenia je obmedziť šírenie koronavírusu. V chrámoch sa smú slávnostné bohoslužby a modlitby, ale iba do naplnenia 30 percent kapacity chrámu.



Spravodajský portál Egypt Today v sobotu informoval, že egyptské ozbrojené sily vyslali sterilizačné vozidlá a prenosné dezinfekčné súpravy na dezinfekciu pravoslávnych chrámov v Egypte vrátane Katedrály sv. Marka v Káhire.



Opatrenia týkajúce sa počtu veriacich v chrámoch sa líšia: niekde je povolené zaplniť kapacitu miest na 25 percent, inde sa bohoslužby uskutočnia bez veriacich alebo dokonca aj s obmedzením počtu duchovných a diakonov.



Koronavírusová pandémia ovplyvnila slávenie Veľkej noci aj v Grécku, kde úrady ponechali v platnosti doterajšie obmedzenia. Veriaci však smú prísť na bohoslužby. Počet miest na sedenie v chrámoch je však obmedzené a kňazi dostali pokyn denne absolvovať testovanie na COVID-19. Polícia zasa zriadila pozdĺž diaľnic a ciest 1. triedy kontrolné posty, aby sledovala dodržiavanie zákazu cestovania medzi regiónmi.



Od pondelka však v Grécku bude zrušená veľká časť obmedzení platných od začiatku novembra. Od pondelka reštaurácie a kaviarne budú môcť obslúžiť svojich zákazníkov na vonkajších terasách. Podniky a služby spojené s cestovným ruchom majú obnoviť svoju činnosť 15. mája.



Podľa portálu Euronews pravoslávni veriaci v Rusku v sobotu prinášali do chrámov košíky s koláčmi, zafarbenými vajíčkami a inými dobrotami na požehnanie duchovným. Inak je sobota dňom prísneho pôstu pred slávením Ježišovho vzkriesenia. Pôst sa končí po polnočnej bohoslužbe v noci na Veľkonočnú nedeľu.



Patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill v sobotu sa vo svojom tradičnom veľkonočnom posolstve už druhý rok po sebe venoval téme pandémie, ktorú vo svete vyvolal koronavírus SARS-CoV-2, a pripomenul dôležitosť podpory tým, ktorí v jej dôsledku trpia.



Prímas ruskej pravoslávnej cirkvi súčasne pripomenul, že veľkonočné slávenie duchovne spája milióny kresťanov v rôznych krajinách.



Agentúra RIA Novosti medzičasom informovala, že leteckým špeciálom v sobotu podvečer do Moskvy dopravili tzv. Svätý oheň, ktorý sa tradične na Veľkú sobotu zapaľuje v Chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme. Tento rituál je jedným z vrcholov pravoslávnych veľkonočných sviatkov.



Izraelské úrady napriek epidemickým obmedzeniam povolili pristátie leteckým špeciálom z 11 krajín: Ruska, Bieloruska, Bulharska, Grécka, Gruzínska, Kazachstanu, Cypru, Moldavska, Poľska, Rumunska a Ukrajiny. Ich posádky následne dopravili požehnaný oheň z Izraela veriacim svojich národných cirkví.