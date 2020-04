Pravoslávni veriaci slávili obrad posvätného ohňa aj napriek pandémii

Jeruzalem 18. apríla (TASR) - Pravoslávni kresťania slávili v sobotu v Chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme obrad zapálenia posvätného ohňa. Na tradičnom rituáli, spojenom s oslavami pravoslávnej Veľkej noci, sa tento raz pre pandémiu koronavírusu zúčastnila len malá skupina duchovných a veriacich, informovala agentúra DPA.



Jeruzalemský patriarcha Theofilos III. vždy na Veľkú sobotu vstupuje do jeruzalemskej kaplnky Božieho hrobu so zväzkom sviec. Po jeho modlitbe tam - ako sú presvedčení pravoslávni veriaci - schádza z neba posvätný oheň, ktorý sviece zapáli. Tento tzv. blahodatný oheň je podľa pravoslávnych svedectvom víťazstva Spasiteľa nad hriechom a smrťou.



Tento obrad sa zvyčajne koná za účasti stoviek veriacich, ktorí naplnia priestory Chrámu Božieho hrobu. Izraelské úrady však v rámci prísnych karanténnych opatrení tento rok povolili účasť len malej skupine osôb.



Všetky kostoly v Izraeli aj v Predjordánsku sú v súčasnosti pre obavy zo šírenia nákazy uzavreté pre verejnosť. Prenos z tohtoročného rituálu zapálenia ohňa vysielala palestínska televízia.



Svätý oheň má byť ako tradične letecky prepravený v špeciálnych kontajneroch do viacerých prevažne pravoslávnych krajín vrátane Grécka, Ruska, Bulharska či Ukrajiny. Zástupcovia jednotlivých pravoslávnych cirkví sa však tento raz rozhodli, že na oheň budú čakať vo svojich lietadlách a ani z nich nevystúpia.



Na rozdiel od iných rokov však viaceré krajiny zakázali distribúciu prineseného blahodatného ohňa do jednotlivých domácností. Cyperská pravoslávna cirkev dokonca tento rok v súvislosti s pandémiou úplne upustila od jeho prinesenia s vysvetlením, že momentálne "nie je ohrozená viera, ale veriaci".



Za pomoci posvätného jeruzalemského ohňa sa po celom svete zapaľujú sviece počas pravoslávnych veľkonočných bohoslužieb.