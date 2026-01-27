< sekcia Zahraničie
Prázdna električka vo Varšave pripomína obete holokaustu
Električka bez cestujúcich je pripomienkou židovských obyvateľov mesta, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny.
Autor TASR
Varšava 27. januára (TASR) - Centrom Varšavy v utorok premáva prázdna električka označená Dávidovou hviezdou. Symbolický spoj je súčasťou spomienkových podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Hlavné podujatie sa koná v priestoroch nacistického tábora Auschwitz-Birkenau pri príležitosti 81. výročia jeho oslobodenia, informuje varšavský spravodajca TASR.
Električka bez cestujúcich je pripomienkou židovských obyvateľov mesta, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny. Symbolická jazda sa v poľskej metropole koná už niekoľko rokov.
Historické vozidlo premáva celé popoludnie po trase okolo bývalého Varšavského geta, v ktorom bolo umiestnených približne 450.000 ľudí a z nich asi 400.000 neprežilo. Väčšinu počas vojny vyviezli do koncentračných táborov alebo zomreli od hladu, či na choroby.
Hlavná spomienková ceremónia za účasti preživších, prezidenta Karola Nawrockého, štátnych predstaviteľov a diplomatického zboru sa uskutoční o 16.00 h v bývalom tábore Auschwitz II-Birkenau. Jej súčasťou budú spoločné modlitby duchovných rôznych náboženstiev.
Už dopoludnia si podľa agentúry PAP približne dvadsiatka bývalých väzňov tábora uctila obete vyhladzovacieho tábora položením vencov a kahancov pred Popravnou stenou. Od jesene 1941 do roku 1943 tam príslušníci SS zastrelili tisíce ľudí, prevažne Poliakov.
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) na základe rezolúcie schválenej 1. novembra 2005. Ako deň jeho pripomenutia sa určil 27. január, ktorý odkazuje na oslobodenie najväčšieho vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Červená armáda tábor oslobodila 27. januára 1945, teda pred 81 rokmi.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Električka bez cestujúcich je pripomienkou židovských obyvateľov mesta, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny. Symbolická jazda sa v poľskej metropole koná už niekoľko rokov.
Historické vozidlo premáva celé popoludnie po trase okolo bývalého Varšavského geta, v ktorom bolo umiestnených približne 450.000 ľudí a z nich asi 400.000 neprežilo. Väčšinu počas vojny vyviezli do koncentračných táborov alebo zomreli od hladu, či na choroby.
Hlavná spomienková ceremónia za účasti preživších, prezidenta Karola Nawrockého, štátnych predstaviteľov a diplomatického zboru sa uskutoční o 16.00 h v bývalom tábore Auschwitz II-Birkenau. Jej súčasťou budú spoločné modlitby duchovných rôznych náboženstiev.
Už dopoludnia si podľa agentúry PAP približne dvadsiatka bývalých väzňov tábora uctila obete vyhladzovacieho tábora položením vencov a kahancov pred Popravnou stenou. Od jesene 1941 do roku 1943 tam príslušníci SS zastrelili tisíce ľudí, prevažne Poliakov.
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) na základe rezolúcie schválenej 1. novembra 2005. Ako deň jeho pripomenutia sa určil 27. január, ktorý odkazuje na oslobodenie najväčšieho vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Červená armáda tábor oslobodila 27. januára 1945, teda pred 81 rokmi.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)