Prázdne ulice v indických mestách obsadili zvieratá

Naí Dillí 8. apríla (TASR) - Vyľudnené verejné priestranstvá v indických mestách zažívajú inváziu domácich a divých zvierat, ktorá je spôsobená trvajúcimi obmedzeniami voľného pohybu osôb v dôsledku. Píše o tom agentúra AFP.



Napríklad vo finančnej metropole Bombaj miestni obyvatelia pozorovali pávy sediace na zaparkovaných autách, ktoré vystavovali na obdiv svoje veľkolepé chvostové krovky. V hlavnom meste Naí Dillí sa zasa tlupy opíc vyšplhali po stenách prezidentského paláca a dostali sa až do vnútra areálu.



Aj keď zvieratá ľudí neohrozujú, sú aj výnimky. K jednému incidentu došlo minulý týždeň v meste Gángtók ležiacom na severovýchode krajiny, kde sa medveď dostal do sídla telekomunikačnej spoločnosti a zranil jedného pracovníka.



Obmedzenie vychádzania sa však podpísalo aj na úmrtiach mnohých zvierat, o ktoré sa v súčasnej situácii nemá kto postarať. Od hladu uhynuli napríklad štyri kone zapriahnuté v povozoch, ktoré prevážali turistov v Kalkate.



Ďalších približne 115 koní nechali ich majitelia napospas osudu, pretože sa o nich po vyhlásení mimoriadnych opatrení viac nedokážu postarať. "Mnohé z nich začínajú byť choré. Obávame sa, že v najbližších dňoch ich zomrie oveľa viac, ak nedostanú žrať," uviedol jeden z pracovníkov dobročinnej organizácie Love and Care for Animals.



Keďže v blízkosti uzavretých sídel nadnárodných spoločností sú prázdne aj odpadkové koše, túlavé zvieratá hladujú. Pomôcť sa im preto pokúšajú rôzne dobročinné organizácie.